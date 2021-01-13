"Филип Моррис" заплатит в бюджет значительно меньше, чем хотел

13 января 2021 | 11:47

Из-за роста акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы) сразу на 320% компания вынуждена уже в январе 2021 закупить на треть меньше акцизных марок. Это означает, что доходы госбюджета от табачного акциза могут существенно упасть.

Наибольший табачный производитель в Украине и третий крупнейших налогоплательщик Украины - компания "Филип Моррис Украина" проинформировала постоянное представительство Международного валютного фонда в Украине о том, что уже в январе 2021 компания вынуждена резко снизить заказ акцизных марок - с запланированных 50 млн. до 35 млн. штук.

Об этом говорится в официальном письме компании "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" к Постоянному представителю МВФ в Украине Йости Люнгману.

Основная причина упомянутого вынужденного шага - резкое повышение акциза на ТИЭНы - сразу на 320% - с января 2021

- ставка акцизного налога на ТИЭНы с 1 января 2021 поднята на 320% - это беспрецедентное повышение в истории Украины. В нынешних экономических реалиях ни один законопослушный бизнес не может пережить повышение налога сразу на 320% без разрушительных последствий для легального рынка. Поэтому компания вынуждена в январе 2021 снизить планы выкупа марок с запланированных 50 млн. до 35 млн. - говорится в официальном письме "Филипп Моррис" в миссию Международного валютного фонда.

В данном письме компания напомнила, что в случае повышения акциза на ТИЭНы не на 320%, а на 200%, компания могла гарантировать государству закупку акцизных марок на ТИЭНы минимум на 4,8млрд. грн. в 2021 и на 8,1 млрд. грн. в 2022.

Но поскольку соответствующая законодательная поправка была провалена парламентом, компания вынуждена пересмотреть свои планы по объемам закупки акцизных марок на ТИЭНы в сторону существенного уменьшения.

В компании признают, что упомянутая ситуация может создать дополнительные риски для доходов государственного бюджета и предлагают миссии МВФ обсудить пути решения данной ситуации.

Напомним, что в 2019 году. Компания "Филип Моррис Украина" стала третьим крупнейшим налогоплательщиком Украины, обеспечив в целом 17,3 млрд. грн. налоговых поступлений, уступив только НАК "Нафтогаз Украины" и "Укргаздобыче".

17 декабря 2020 Верховная Рада Украины провалила поправку Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - по смягчению темпов роста акциза на ТИЭНы. Поправка предусматривала повышение акциза на 200% плюс по 30% каждый последующий год до 2025 г. За поправку проголосовало 211 депутатов при необходимых 226-ти.

Хотя поправку поддержали 168 представителей фракции "Слуга народа", тем не менее основным лоббистом "провала" поправки стала народный депутат от "Слуги народа" Лада Булах.

Как сообщалось, провал этой поправки может стоить госбюджету 5 млрд. грн. доходов. Также под угрозой оказываются около 200 млн. долларов иностранных инвестиций.