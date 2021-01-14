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В Китае впервые за восемь месяцев умер пациент с коронавирусом
14 января 2021 | 12:28
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Власти Китая зарегистрировали 13 января смерть пациента от осложнений после вызываемого новым коронавирусом заболевания. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
"За минувшие сутки зафиксировано 138 новых подтвержденных случаев заболевания, один новый случай смерти", - указывается в тексте. Согласно статистике ведомства, в Китае не было новых случаев смерти с 16 мая 2020 года. Как отмечают в среду китайские СМИ, летальный исход зафиксирован в провинции Хэбэй вследствие инфицирования коронавирусом.
Среди 138 новых случаев заболевания, выявленных за минувшие сутки, 14 являются ввозными: восемь выявлено в Шанхае, три - в провинции Гуандун, по одному - в Пекине, провинции Хэнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Еще 124 случая являются внутренними: из них 81 выявлен в провинции Хэбэй, еще 43 - в провинции Хэйлунцзян.
С начала пандемии китайские медики выявили среди прибывших из-за рубежа 4 465 заболевших, из которых 4 181 уже выздоровел и был выписан. На лечении находятся 284 человека, из них трое в тяжелом состоянии. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за границы, не умер.
По последним данным, общее число подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в материковом Китае достигло 87 844, умерли 4 635 человек, 82 324 пациента выздоровели. По данным властей, в стране сейчас насчитывается 885 активных случаев заболевания, 24 заразившихся находятся в тяжелом состоянии.
С начала апреля власти КНР публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов. За последние сутки китайские медики выявили 78 человек с подтвержденным коронавирусом и отсутствием симптомов, трое из них прибыли из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением в стране находятся 599 бессимптомных пациентов, 252 из которых прибыли из-за границы.
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