Во Франции противники 5G сожгли 230-метровую антенну. Без связи и телевидения остались 1,5 млн человек

19 января 2021 | 08:54

В то время как в Украине петиция о запрете внедрения пятого поколения связи (5G), адресованная Президенту, набрала необходимое количество подписей, во Франции группа неизвестных совершила нападение на антенну теле- и радиосвязи. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Инцидент произошел в департаменте Верхняя Вьена на западе Франции. Сообщается, что 11 января группа противников 5G устроила пожар на 230-метровой ретрансляционной антенне и нескольких соседних объектах, из-за чего без мобильной связи, радио и телевиденья остались 1,5 млн человек.

Спустя некоторое время после пожара местные власти получили письмо от так называемого "Комитета по отмене 5G по всему миру", в котором члены организации заявили о намерении вести борьбу против 5G долгое время. Кроме того, в письме нападавшие отметили, что находятся в преклонном возрасте.

"iPhone никогда не сделает человечество счастливым", — подчеркнули нападавшие в письме.

Отмечается, что ретрансляционная антенна, на которую накануне совершили нападение, не использовалась для 5G. На членов "комитета" уже подали жалобы теле- и радиооператор TDF и оператор Orange, оборудование которых пострадало в результате пожара.

Издание сообщает, что с весны 2020 года во Франции произошло уже несколько подобных нападений, целями которых стали десятки ретрансляционных антенн.

Как сообщали Українські Новини, ранее биологи провели исследование, в ходе которого выяснили, какое воздействие 5G-радиоволны оказывают на живых существ.

Также сообщалось, что китайская компания Vivo начала осуществлять тестовые работы над сетью 5G для работы в Украине.