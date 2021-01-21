Начнем с первого…за долгие годы «путинизма» мы потихоньку стали привыкать к ужасному факту: российские политики или правозащитники, например, Немцов, Новодворская, Артем Боровик, Политковская, этот список в общем-то довольно длинный, скоропостижно уходят из жизни, когда с помощью явного убийства, а бывает и при невыясненных, но крайне странных обстоятельствах. Казалось бы – Навальный сейчас «икона» оппозиции, но с ним, а также профессором-блогером В.Соловьем или уже «полузабытом и потерявшемся» в Париже в свое время небезызвестным блогером В.Мальцевым не происходит ровным счетом ничего?

Объяснение этому факту в государстве, где человеческая жизнь практически ничего не стоит может быть только одно: они, в отличии от погибших – полезны власти и, в связи с этим, надо понимать, с ними, пока они «играют по правилам» не случится абсолютно ничего плохого. Какие же цели у этой игры? Предельно простые, но крайне эффективные: при Путине в РФ была полностью зачищена абсолютно вся, даже маловлиятельная оппозиция, что привело к «вакууму», который, если судить по мировой истории, может закончится только одним – революцией, а вот этого Кремлю как раз и не надо. Именно поэтому уже около года мы наблюдаем за интереснейшим процессом: формированием в РФ полностью подконтрольной оппозиции, которая как бы готова бороться с властью, но взять ее в свои руки не то что не в состоянии, а даже не анонсирует это.

Кстати, аналогичная история с «помощью» России произошла и в Беларуси, причем теперь она «обкатана» на шаг вперед по сравнению с РФ и в Кремле теперь точно знают, как именно с помощью «ручной оппозиции» практически полностью «слить» протест если он все же начнется, а ведь с теми условиями жизни, которые сейчас имеют место быть в этой стране такое точно произойдет. Если все именно так, то единственный в России, кто может реально возглавить протест, это – Навальный, но сделать этого дистанционно, как бы «на удаленке» из ФРГ он, понятно, не сможет, а как Кремлю показал «белоруский опыт» сделать это крайне надо, вот только для того, чтобы его «слить». Именно поэтому Навальный и вернулся, чтобы «всегда быть под рукой», более того…проще всего коллективный Кремль считать полными идиотами, но кажется, что возращение «именно сейчас» скорее является частью некой спецоперацией российских спецслужб, в которой из «оппозиционера» действительно осознанно «лепят» некое подобие, как написала британская The Independent — сравнивая его с Лениным, Нельсоном Манделлой и даже Христом. Британцы сошли с ума? Ну как британцы…владельцем The Independent является скандальный А.Лебедев, который не просто, как о нем в последнее время стараются писать: предприниматель, общественный и политический деятель, писатель, а и в прошлом, по крайней мере официально, хотя – понятно в этих структурах «бывших не бывает», кадровый разведчик, сначала КГБ СССР, а потом и СВР РФ. Да, такое знание еще более настораживает.

Заметьте…исключая Христа, Ленин и Мандела персонажи, конечно, «пострадавшие», но не слишком, по крайней мере оба остались живы, думается и с Навальным ничего плохого не случится, ведь он свою роль еще далеко не до конца «отыграл».

Почему так нам может дать ответ на второй вопрос: это тот, что «некоторое время в своих разоблачающих власти видео он не слова не говорил о Путине, а потом его «как прорвало». Причем, ответ на него предельно простой…на сегодняшний день российский президент лично стал абсолютно токсичен причём не только на Западе, а и внутри России, понятно, что не среди «глубинного народа» на которого все еще действует, хотя и не так явно пропаганда, а тех у кого реальная власть – башен Кремля. Проблема в том, что Путин не в состоянии гарантировать безопасность активов элиты и «разрулить» эту пугающую её ситуацию в переговорах с «западными партнерами» он просто не в состоянии. Значит, он должен уйти, но – не хочет, хотя изначально, в прошлогоднем январском послании в тезисе с Государственным советом и дал такую надежду, правда потом своим «обнулением» ее забрал.

С точки зрения российской элиты в таких условиях единственным выходом для все же транзита власти, читай – устранения Путина, по крайней мере от должности, как раз и являются массовые протесты, которые, во-первых, должны стать «катализатором транзита», во-вторых, они не в коем случае не должны перерасти в революцию и в-третьих их надо «оседлать и слить» и Навальный для этого не просто идеальная, а и по сути единственная кандидатура. Более того его возращение можно воспринимать как некий сигнал, что подготовка к процессу началась, скорее всего не ранее весны, все же в России – холодно, да и запасы резко подорожавших макарон с сахаром еще у народа не закончились, но – реально, долго ли самим же властям создать такие условия, при которых люди выйдут на улицу, правда не понимая, что с пользой для башен Кремля, а не их самих. В общем, пока все логично – нечего Навальному в Берлине «прохлаждаться», в преддверии, так сказать, «грядущих событий» и именно поэтому же он ранее на Путина в своих расследованиях и переключился, да, «по щелчку», просто время – пришло.

Здесь стоит и на третий вопрос ответить: так боится ли Путин Навального? Рассматривая российского президента как параноика, оторванного от реальности, кажется, что ответ очевиден – конечно да, но все ли так просто, а ответ на него скорее находится в плоскости, а кто, собственно оппозицию курирует, понятно, что не сам Путин лично?

Здесь стоит немного отвлечься: происходящее сейчас в России можно описать «находимся на пороге большого шухера» и каждое, хотя бы сколько нибудь уважаемое силовое ведомство пытается сколотить официальную армию скажем «вооруженных людей в погонах» и неофициальную, типичным примером чего служат всяческие ЧВК, а так же разнообразных «патриотических движений» примером чему служит проведение 31 октября 2020 года в Москве VI съезда Союза добровольцев Донбасса, по результатам чего де-факто была создана частная армия подконтрольная православному олигарху Малофееву, а если быть совсем точным, то ГРУ ГШ РФ. Безусловно, в данном весьма сейчас популярном в России «тренде» ФСБ или «Росгвардия» так же не «пасет задних», но активность именно военных разведчиков самая большая.

Почему так происходит? В подковерной борьбе за трон Кремля они пока «лубянским» проигрывают, но не нокаутом, а «по очкам» и, по их мнению, ситуацию вполне можно исправить. Именно поэтому в последнее время ситуация с разоблачениями «грязных дел и проколов» российских спецслужб развернулась на 180 градусов и после волны негатива о деятельности ГРУ ГШ РФ сейчас массовый слив идет в отношении ФСБ.

Поэтому хотя в реальности и сложно сказать на кого именно «работает» Навальный, кстати, башен Кремля в РФ столь много, что вполне вероятно с кем-то из них – напрямую, а не как «агент спецслужб» но, в любом случае прямо сейчас получается: в нынешней ситуации он «играет за ГРУ ГШ РФ» и не важно – прямо в этой команде или параллельно с ней. И, если отбросить ничем не обоснованные речи о «прекрасной России будущего» в развернувшейся сейчас в этой стране борьбе за власть, причем скорее всего ее финальном этапе, Навальный всеми силами «топит» ФСБ делая из него ужаснейших в мире монстров, хотя, если по-честному, а кто из российских людей в погонах чем-то от «лубянских» отличаются, одни ж «университеты» заканчивали и борьба за власть уже жесткая идет, «без правил» а в будущем она станет еще жестче, хотя казалось бы – куда уже.

Так боится ли Путин Навального? Как это не покажется странным и да и нет, персонально оппозиционера он при желании все же может, так сказать, как с Немцовым, но команду на такое не дает и в первую очередь потому, что понимает: для общего дела он полезен, по крайней мере пока. А вот реально российский президент боится заговора с целью устранения его от власти и в этом контексте Навальный теоретически может с «цепи не сорваться», бывает, что и так происходит, особенно если будет чувствовать поддержку, например, того же ГРУ ГШ РФ в обмен на обещание стать «декоративным президентом» с нет, не де-юре, но де-факто урезанными полномочиями, в конце концов Путин сам с этого в свое время начинал. В общем тяжелое у хозяина Кремля время наступает, кругом одни враги, причем сплошь – внутренние, ему бы уйти, да не может, «врос в свое кресло» поэтому и риски растут, причем с каждым днем все больше.

Как оно все обернется – сложно сказать, но даже относительно бескровный транзит власти для России, это – революция, а она, как известно убивает своих детей и по результатам часто «главным» становится самый «тихий».

Вот и сейчас, пока ГРУ и ФСБ пытаются расставить «своих людей» и, по факту «вцепились друг другу в горло», причем уже и с реальными жертвами, по сути «множа на ноль» друг друга на Западе, «белыми и пушистыми» остаются «тихони» из СВР РФ, причем связку Нарышкин-Фрадков недооценивать не стоит, вон, намедни, Фрадков Павел Михайлович, да, то самый, сын, назначен Первым заместителем Управляющего делами Президента Российской Федерации, то есть произошло формирование связки Вайно-Фрадков младший. Более того, у клана разведчиков есть еще один козырь в рукаве, возможно – главный, они единственные «нетоксичые» с кем Запад если не договорится, то по крайней мере переговоры может провести.

Так что пока все путанно в России, в общем, как всегда, а кому Навальный если что, гарантии реальной власти будет давать, ну, правда, не все ли ему равно, главное же «прекрасная Россия будущего», вот только суждено ли такому быть, в таких раскладах сильно сомневаешься. Правда, надо помнить: если что-то пойдет не так, то оппозиционер просто протест сольет по «беларускому сценарию» и вот тогда-то он за границу как «мученик» и уедет, возможно – навсегда, а пока «грядут события» и он в них, конечно не основной, но важный участник так что не время ему в Берлине «прохлаждаться», тем более, что заменить его довольно легко, например, тем же В.Соловьем, да и вообще, с возможностями российской пропаганды долго ли нового «героя» слепить…

Информационное сопротивление