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Білл Гейтс засудив теорії змови, що звинувачують його в розробці коронавірусу

28 января 2021 | 12:57

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Мільярдер заявив, що хотів би вивчити, хто стоїть за цим.


Співзасновник Microsoft Білл Гейтс приголомшений обсягом "божевільних" і "злих" теорій змови про нього, які розповсюджуються в соціальних мережах під час пандемії COVID-19.

В інтерв’ю агентству Reuters 27 січня Гейтс заявив, що хотів би вивчити, хто стоїть за цим.

За його словами, мільйони онлайн-постів і "божевільні теорії змови" про нього і провідного американського експерта з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, ймовірно, отримали широке поширення почасти через комбінацію жахливої пандемії коронавірусу і зростання соціальної активності.

"Ніхто не очікував, що я і доктор Фаучі виявимося настільки помітними в цих злісних теоріях. Я дуже здивований цим. Сподіваюся, це мине", - сказав Гейтс.

Мільярдер, який пішов з поста голови Microsoft Corp в 2014 році, через свій благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс виділив щонайменше 1,75 млрд доларів США на глобальну боротьбу з пандемією COVID-19. Ці заходи включають  підтримку деяких виробників вакцин, розробників засобів діагностики і потенційних методів лікування.

З часу початку пандемії рік тому в інтернеті поширилися мільйони теорій змови, підживлюючи дезінформацію про коронавірус, його походження і мотиви тих, хто бореться з ним. Вони стверджують, що Фаучі і Гейтс штучно створили пандемію, щоб спробувати контролювати людей, що вони хочуть отримати прибуток від розповсюдження вірусу і  використовувати вакцинацію для імплантації мікрочіпів.

"Але чи справді люди вірять в це?" - запитав Гейтс. Він додав, що потрібно буде дізнатися про це протягом наступного року і "зрозуміти ... як це змінює поведінку людей, і як ми повинні мінімізувати це".

Гейтс похвалив Фаучі і Френсіса Коллінза, глав національних інститутів охорони здоров'я США, як "розумних" і "чудових людей". Він сказав, що з нетерпінням чекає, коли вони зможуть ефективно працювати і говорити правду під час правління нової адміністрації президента Джо Байдена.

За словами Гейтса, коли колишній президент Дональд Трамп боровся з пандемією, "іноді здавалося, що вони були єдиними розсудливими людьми в уряді США".

Гейтс сказав, що йому також приємно, що при Байдені Сполучені Штати знову приєдналися до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Як повідомляли, 22 січня 65-річний Білл Гейтс отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. Засновник Microsoft подякував науковцям і провідним медичним працівникам.



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28.01.2021 22:49     Остров Самоневезения Остров самоневезения ( новые слова к старой песне: https://www.youtube.com/watch?v=goFIxxWru78 ) Весь пропитан вирусом, абсолютно весь, Осторов кипарисовый в океане есть (2 строки в обратном порядке). Там под кипарисами - люди-дикари, С масками на лицах, с вирусом внутри (2). Что они ни делают - вирус тут как тут, Видно, заклинания вирус не берут (2). Вирус не выводится, намертво прирос, Плачут, Богу молятся, не жалея слёз (2). Вроде не больные и могли бы жить, Им бы пандемию взять и отменить (2). Как назло, на острове вводится надзор! Бунтарям без масок - штрафы и позор! Дикарям без масок - штрафы и позор! На проклятом острове вводится надзор! По такому случаю с ночи до зари Плачут невезучие люди-дикари И не знают, бедные, как им дальше быть: Вирусы - зловредные, все не истребить...
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