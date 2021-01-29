КМ решил втихаря накупить французских электровозов

29 января 2021 | 10:30

Комитет Верховной Рады по экономическому развитию требует у Кабинета Министров раскрыть детали сделки по покупке локомотивов у компании Alstom (Франция).

Об этом заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский написал на своей странице в Facebook.

По его словам, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Украина готовит контракт на закупку электровозов компании Alstom, который может быть подписан во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.

Кисилевский отметил, что по словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, которого цитирует Liga.net, контракт предусматривает локализацию производства в Украине, при этом конкретики никакой не сообщается.

"Повод для беспокойства есть. У украинских иностранных дел есть очень плохая и давняя традиция: заключать экономические соглашения в политических целях, уступая экономические вопросы в угоду политической целесообразности. Покупка локомотивов у Франции может стать очередным таким случаем. Мы отлично помним, как Украина покупала локомотивы GE. Тогда покупка импортных электровозов была объявлена выдающимся достижением и чуть не национальным праздником, а реальный уровень локализации производства составил ничтожных 7%. Та сделка стала настоящим плевком в лицо украинским предприятиям, их рабочим и инженерам, ведь Украина способна обеспечить локализацию локомотивов на уровне более 50%", - отметил депутат.

Кисилевский отметил, что 11 депутатов – членов Комитета Верховной Рады по экономическому развитию подписали обращение, в котором требуют разъяснения позиции украинского правительства и деталей планируемой сделки: сколько локомотивов планируется купить, какова сумма покупки, сколько Украина заплатит французским предприятиям, какая доля локализации производства предполагается и ряд других деталей.

"Также вызывает вопрос, как связана данная инициатива с международным конкурсом по отбору производителей локомотивов, который ранее оглашала "Укрзализныця" и который в данный момент еще не завершен. Внутреннего производителя грузовых локомотивов в Украине сейчас нет. Локализацию готовы осуществлять Крюковский вагоностроительный завод, Николаевский тепловозоремонтный завод, Львовский локомотиворемонтный завод, Запорожский электровозоремонтный завод, Полтавский тепловозоремонтный завод и Днепровский электровозостроительный завод", - отметил депутат.

По его словам, по оценкам Федерации работодателей Украины в настоящее время украинские предприятия способны обеспечить локализацию локомотива на уровне 50-55% с возможным увеличением степени локализации в течение нескольких лет при наличии прогнозируемого спроса.