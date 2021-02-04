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Актуально: люди с шизофренией в три раза чаще умирают от коронавируса
04 февраля 2021 | 12:50
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Такую закономерность выявил анализ историй болезни граждан с таким диагнозом в больницах Нью-Йорка. При этом для тревожных и аффективных расстройств подобную тенденцию учёные не выявили, сообщает JAMA Psychiatry.
Группа учёных целенаправленно выясняла, как на вероятность смерти влияют расстройства психики.
Специалисты изучили истории болезни 7 тыс. 348 пациентов с тремя типами диагнозов, которые в 2020 году заразились коронавирусом.
В общей сложности в течение 45 дней после диагностирования инфекции умерли 864 пациента.
Среди шизофреников погибших было в 2,7 раза больше, чем среди пациентов без расстройств психики, а в группах с тревожными и аффективными расстройствами доля умерших почти не отличалась от средней.
Ученые полагают, что дело в нарушениях иммунной системы, которые связаны с генетическими или иными факторами.
Кроме того, исследования показали, что тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят пациенты с ожирением, хроническими болезнями сердца, диабетом и носители второй группы крови.
Однако это далеко не исчерпывающий список факторов риска, поэтому их поиск будет продолжен.
Напомним, австралийские учёные выяснили, что социальная изоляция во время пандемии коронавируса усиливает тягу к сигаретам, алкоголю и перееданию.
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