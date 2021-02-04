Актуально: люди с шизофренией в три раза чаще умирают от коронавируса

04 февраля 2021 | 12:50

Такую закономерность выявил анализ историй болезни граждан с таким диагнозом в больницах Нью-Йорка. При этом для тревожных и аффективных расстройств подобную тенденцию учёные не выявили, сообщает JAMA Psychiatry.

Группа учёных целенаправленно выясняла, как на вероятность смерти влияют расстройства психики.

Специалисты изучили истории болезни 7 тыс. 348 пациентов с тремя типами диагнозов, которые в 2020 году заразились коронавирусом.

В общей сложности в течение 45 дней после диагностирования инфекции умерли 864 пациента.

Среди шизофреников погибших было в 2,7 раза больше, чем среди пациентов без расстройств психики, а в группах с тревожными и аффективными расстройствами доля умерших почти не отличалась от средней.

Ученые полагают, что дело в нарушениях иммунной системы, которые связаны с генетическими или иными факторами.

Что стало неожиданностью, так это высокий риск смертности, связанный именно с расстройствами шизофренического спектра, который занял второе место после возраста среди всех исследованных нами демографических и медицинских факторов риска, — рассказала Катлин Немани, ведущий автор работы.

Кроме того, исследования показали, что тяжелее всего коронавирусную инфекцию переносят пациенты с ожирением, хроническими болезнями сердца, диабетом и носители второй группы крови.

Однако это далеко не исчерпывающий список факторов риска, поэтому их поиск будет продолжен.

Напомним, австралийские учёные выяснили, что социальная изоляция во время пандемии коронавируса усиливает тягу к сигаретам, алкоголю и перееданию.

РАКУРС