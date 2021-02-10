Квартирные аферы: вы уверены, что все еще собственник своей квартиры?

10 февраля 2021 | 10:55 , Семен Середа. для "ТЕМЫ"

Представьте: вы – многолетний собственник квартиры, в один прекрасный момент узнаете: она вам не принадлежит –продана без вашего ведома! Увы, это не мрачные фантазии: именно так случилось 31 января нынешнего года с элитной недвижимостью киевлянки Юлии.

Тем вечером ей позвонил администратор жилищного кооператива с единственным вопросом, который вогнал Юлю и ее семью в ступор: ну, как же так, квартиру продали, даже не поставив в известность председателя!..

Вероятно, председатель перепутал квартиры. Юля четко знала, что ее квартира сдается, а ее мама, занимавшаяся арендой дочкиного жилья, пока родная кровинушка проживает вне Киева, лично договаривалась с арендатором, получала от него деньги за аренду и коммунальные платежи. Третий месяц арендатор жил в юлиной квартире, платил без задержек. Как такой милый молодой человек мог оказаться мошенником?! Увы, это был серийный квартирный мошенник…

Схема «работы» его и «коллег» такова: ищем квартиру в центре Киева с единственным владельцем, не вступившем в брак и не имеющем детей; арендуем жилье на пару месяцев, ведем себя паинькой.

Порой, правда, мама Юлии удивлялась почему у арендатора – якобы Алексея Валерьевича Шевченко – часто отключен телефон? Через некоторое время он выходил на связь с другого номера, аргументируя это тем, что потерял телефон, или не успел проплатить абонплату… Это выглядело странно, но все люди разные, а нормальному человеку в голову не придёт, что мошенники могут вести себя столь дерзко и коварно.

В то время, пока Юлия и ее семья крепко спали, аферист опубликовал объявление о продаже их квартиры. А квартира не простая, расположена в элитном Печерском районе по улице Шелковичной, где находится самая дорогостоящая недвижимость столицы. Просмотры, скорее всего проводил он же, представляясь брокером Юрием.

Также мошеннику требовалось изготовить фальшивые документы на лжесобственницу имущества для решающей процедуры - продажи квартиры. Как позже выяснилось – в паре с аферистом работала женщина, которая предъявила ювелирно подделанные документы подлинной собственницы Юлии.

Выход на сцену подельницы был единоразовым и максимально эффективным! Покупатель с брокером нашли друг-друга и встречу у нотариуса запланировали на субботу. Вот на ней в первый и в последний раз явилась лжесобственница с полным пакетом документов. Сделка проходила в известной нотариальной конторе по улице Большой Васильковской, через которую каждый день проходит поток клиентов. Может из-за этой текучки и была выбрана контора? Но кто ее выбирал – покупатель или продавец?

Любопытно, что квартиру продали за цену втрое ниже рыночной. Почему новые покупатели не обратили на это внимания? Почему их не смутил тот факт, что собственница квартиры ни разу не встретилась с ними лично до момента оформления сделки? По легенде аферистов собственница квартиры проживает в Фастове, физически приехать не может, и ей срочно понадобились деньги. Этим, очевидно, и была обоснована смешная цена на квартиру. Но как можно объяснить, что людей, желающих обзавестись недешевой недвижимостью, не смутила цена, заниженная втрое?..

Сделка, оформленная у нотариуса, проходила весьма нетрадиционно. Лжесобственница, как было сказано, явилась единственный раз - на оформление сделки. Со слов риэлтора она внезапно появилась и так же быстро исчезла. Быстро подписала документы, забрала деньги, даже не пересчитав, и была такова, пояснив, что сильно спешит.

Известно, что это далеко не первая квартирная афера преступников.

Гуснай Алексей Юрьевич, 1987 г.р. и Асеева Ирина Николаевна 1975 г.р. – реальные имена ключевых квартирных мошенников. Гуснай не первый год находится во всеукраинском розыске, однако это не мешает ему спокойно разгуливать по городу, фальсифицировать документы и продавать чужие квартиры.

В этой истории вопросов больше, чем ответов. Один из ключевых: кто еще входит в группировку квартирных мошенников? Совершенно очевидно, что, в связке с указанной парочкой должны работать еще минимум два человека.

Почему, не взирая на то, что Гуснай был осужден, сегодня он в розыске и оставляет массу следов от своей деятельности, правоохранительные органы его никак не найдут? Только за последний год он провернул три подобные аферы в Печерском районе столицы. Вы не слышите запашка милицейских оборотней, читатель?..

Есть вопросы и к покупателю отнюдь не дешевой недвижимости: какой адекватный человек поверит, что элитную столичную недвижимость можно купить столь спешно и дешево?..

Что же делать читателю, который также сдает свою недвижимость в аренду и также рискует лишиться ее в один прекрасный момент?

Во-первых, внимательно изучите фотографии мошенников и при встрече с ними немедленно проинформируйте правоохранительные органы.

Во-вторых, искусственно переведите свою недвижимость в статус, исключающий смену собственника. Например, оформите ее в залог, пусть даже фиктивный.