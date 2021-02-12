Киевляне в бушующем океане снегопада

12 февраля 2021 | 13:42 , Олег Ельцов. ТЕМА

Люди на улицах превратились в корабли. Линкоры, фрегаты, тральщики, юркие катера… Их качает при каждом шаге, на каждой снежной волне. Они похожи на боцмана, ступившего на твердую землю после героической кругосветки.

Людские флотилии плывут, выстроившись в кильватер, они преодолевают каждый метр строго придерживаясь узкого фарватера, вытоптанного предшественниками. Одно неверное движение – и ты в снежной пучине ниже ватерлинии.

С утра все озабоченные – с мыслью на челе: добраться бы до работы… После десяти улицы пустеют: машин мало, офисный планктон не кучкуется возле киосков шаурмы и кофе-будок. Редкая секретарша выскочит на узкий островок твердой поверхности около входа, чтобы вдохнуть морозного воздуха и табачного дыма из тонкой папироски.

Ближе к вечеру узкие тропы-каналы вновь наполняются гражданами, завершившими свой трудовой подвиг. Им предстоит решить последнюю за сегодня непростую задачу: вернуться в порт приписки. За день, пока они прятались в неприступных офисах, насыпало, надуло, намело, затянув пешеходные ручейки и русла, сорвав бакена с якорей. Первопроходцам всегда нелегко. Но быть первым – почетно: ты, рискуя жизнью и сухими ботинками, указываешь путь остальным. Вот, осторожно ступая, крадется наш лоцман-Моисей, за ним народ – и вскоре судоходный путь протоптан, навигация вновь открыта…

Мудаковатые начальники, клиенты и контрагенты - уже в прошлом, но лица граждан по прежнему не покидает маска озабоченности. Они, словно капитан на своем мостике, тревожно вглядываются вдаль и под ноги, боясь наскочить на снежную преграду, перевернуться кверху килем или зачерпнуть сполна обжигающего снежку.

Почему вы грустны, граждане? Это ведь так прекрасно, об этом вы мечтали все детство и при первом снеге хватали санки, лепили снежки, дико хохотали и валились в снег… Такое впечатление, что взрослых гложет общая тяжкая дума, нависшая над ними опасность. Возможно, они озабочены проблемой глобального потепления или грядущего весеннего половодья… В череде прохожих лишь изредка тут и там попадаются счастливые лица – преимущественно это дети, бомжи и девицы, выгуливающие шубки, залежавшиеся в шкафах.

Ближе к вечеру с улиц исчезают перегруженные авоськами танкеровозы и все чаще мимо проплывают неспешные, особо не выбирающие наторенных транспортных путей граждане с бутылкой пива в клешне. Подмечаешь характерную деталь: пиво как правило в литровых пластиковых бутылках. Почему так – неведомо. Возможно, на морозе пластик не так холодит руку, а литровая емкость – оптимальный объем для празднования этого прекрасного снежного дня.

К девяти вечера и они исчезают с улиц, расставив вдоль транспортных путей пустые бутылки, словно бакены. Это разумно: за ночь снова наметет, по этим вешкам трудящиеся по утру станут ориентироваться при возобновлении навигации дом-работа. В целом все прекрасно, снега навалом, не достает лишь ваших улыбок, господа!