Шведы готовятся на случай осложнения вирусной ситуации

МВД сообщает: 19 января водометы против участников митинга в Киеве не применялись.

Также ранее стало известно, что правительство Швеции вводит новые ограничения на поездки для иностранных туристов. Нововведение начало действовать с 6 февраля.

Напомним, в двух регионах Швеции приостановили вакцинацию от коронавирус а препаратом AstraZeneca. Зафиксировано много случаев побочных эффектов среди привитых.

Вероятно, с 11 марта правительство получит право применить ограничения, если в этом будет необходимость.

Предложения предусматривают возможность закрывать магазины, музеи, спортзалы, парки развлечений, рестораны и другие заведения сферы услуг, а также места скопления людей.

Шведское правительство разработало меры, которые вступят в силу в случае обострения ситуации с пандемией коронавируса в стране. Мероприятия соответствуют новому закону, который расширил полномочия правительства в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Local.