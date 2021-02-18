Закон про детективную деятельность: за все заплатите, гражданин!

18 февраля 2021 | 18:28 , Олег Ельцов. ТЕМА

Свершилось: 17 февраля Рада в очередной раз приняла в первом чтении Закон про частную детективную деятельность. Это уже не первая попытка законодателей ввести труд детективов в законное русло. Четыре года назад аналогичный закон уже был принят парламентом, но заветирован Президентом. В целом же, такие попытки предпринимались неоднократно и регулярно проваливались. Сегодня мы наблюдаем очередной законодательный вираж. И по некоторым признакам, он может завершиться успехом, если додавит парламентское лобби правоохранительно-коммерческой корпорации. Силовики нынче сильно окрепли и не прочь развивать свой бизнес. А то, что закон «заточен» именно под интересы коррумпированного генералитета, а не под интересы общества, не вызывает сомнения.

Знакомство с текстом законопроекта №3010 порождает один вывод: закон создан для усиления контроля над детективами-нелегалами, для создания еще одной кормушки в системе , и для новых «схем» незаконного обогащения полицейско-сбушным генералитетом. Достаточно заметить, что оба инициатора закона – «дети своих отцов»: 34-летний Вячеслав Медяник – сын экс-начальника подразделения «К» СБУ в Днепропетровской области; 41-летний Николай Галушко послужил в УБОП, а его отец возглавлял службу БОП одной из областей. Естественно, оба законотворца до прихода в Раду занимались бизнесом.

Что касается поданного законопроекта, то коротко его можно охарактеризовать как «невнятный». Детективы никак не выделяются из ряда прочих предпринимателей. Никаких особых полномочий не имеют (право на осуществление ОРД, получение и оперативное ношение короткостволов) – ничего! Любые действия – с письменного согласия стороны, в отношении которой они собирают информацию. Так все это и так разрешено, вернее – не запрещено законодательством. К чему же новый закон? А вот к чему.

В нем предусмотрен некий Уполномоченный орган, который будет осуществлять контроль за деятельностью детективов, карать и миловать. Проверка перед предоставлением права называться детективом, единоразовая оплата получения статуса детектива, лишение лицензии по результатам рассмотрения жалоб… Что это за уполномоченный орган, будет ли он входить в некую госструктуру – ни слова. Но мы-то догадываемся, что орган этот будет в структуре МВД (а где ж еще!) Одним словом, закон породит армию бесправных зависимых коммерсантов, которые мало на что способны, если дотошно придерживаться требований закона. Естественно, мало кто их станет исполнять – будут заказывать и покупать оперативную информацию у бывших коллег, сами наверняка начнут баловаться оперативной работой, рискуя лишиться лицензии. А чтобы этого не случилось, начнут регулярно «заносить» в загадочный «уполномоченный орган». Даже не сомневайтесь – именно так и будет. Именно для этого детективов делают рядовыми бесправными предпринимателями. Вот вам новое поле для коррупционного налога.

Закон допускает в детективы только лиц с юридическим образованием и стажем службы в правоохранительных органах либо наличием юрпрактики не менее трех лет. Если кто не имеет юрдиплома – милости просим на учебу! Об этом в законе расписано подробно. Хочешь-не хочешь – плати и учись.

Довольно любопытно, что закон допускает в число соучредителей детективного агентства недетективов, но их доля в уставном капитале не должна превышать 25%. Короче – чужие здесь не ходят. Действительно мощное детективное агентство смогут создать лишь ожиревшие от взяток генералы, либо небедные коммерсанты через подставных лиц с юробразованием.

Неужели мы не обнаружим позитивных сторон принятия такого закона? Теоретически он мог бы оказаться полезен для повышения качества работы государственной правоохранительной системы. Конкуренция – это всегда хорошо. Но для этого как минимум закон должен был предоставить больше прав «частникам». Но нет! Полезен закон прежде всего коррупционерам в погонах. Их карманные детективные бюро превратятся в легальные кормушки полицейских начальников. Правоохранители найдут массу способов подтолкнуть заявителя к обращению к детективам, где вся та же полицейская работа будет выполнена за деньги. И, смеем предположить, с использованием ресурсов государственной правоохранительной системы. Фактически, такие бюро станут реинкарнацией многочисленных фондов помощи правоохранительным органам, которые буйным цветом цвели во времена Кучмы и являлись инструментом легализации взяток генералитету.

Мало того, в законе смутно прописаны запреты на сотрудничество детективов с государственными правоохранительными структурами. Могу предположить, что многие внештатные сотрудники правоохранителей очень скоро поголовно превратятся в детективов и будут кормиться с потерпевших, которых отфутболят из полиции и прочих государевых структур. Причем, поскольку детективам прямо не запрещено принимать участие в совместных с правоохранителями мероприятиях, такой симбиоз откроет «своим» детективам доступ к оперативным материалам и методам добывания информации. Формально человек – бесправный детектив, а фактически – полицейский внештатник.

Нет, сколько бы не твердили авторы в финансово-экономическом обосновании законопроекта, что его принятие не повлечет дополнительных затрат из бюджета, затраты налогоплательщика безусловно возрастут – из приватных карманов граждан, уже оплативших налогами содержание правоохранительной машины. Было бы логичным выводя на рынок новую силу, работающую на одном поле с госправоохранителями, урезать финансирование всяческих МВД-СБУ ровно на столько, сколько денег из карманов граждан «отсосут» частные детективы. Но об этом, естественно, в законе ни слова. Одним словом, теперь ваша безопасность, граждане, будет стоить дороже.

Думаю, помимо коммерсантов в погонах и их отпрысков за этот закон скажут спасибо сотрудники частных служб безопасности, банковской прежде всего, а также всяческие коллекторы. Сотрудничество с детективными бюро хоть отчасти придаст их действиям видимость законности. Опять же: бизнесу станет легче, клиентам – сложнее.