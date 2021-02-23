В Харькове расстреляли ювелира

23 февраля 2021 | 10:55

В Харькове сегодня вечером застрелили мужчину возле гастронома АТБ.

На место вызвали медиков, однако прибывшие врачи констатировали смерть жертвы.

Как сообщили Newsroom источники в правоохранительных органах, жертва - Борис Б. 1981 года рождения, он погиб от выстрела в голову. Силовики также установили возможного подозреваемого, им оказался 40-летний Александр Ч. Как рассказали в "главке", для поиска и задержания злоумышленника введена спецоперация "Сирена". Согласно информации из соцсетей, следователи ищут белую Audi с черной крышей, а также Skoda Suberb или Subaru, однако в полиции эту информацию пока не подтверждают.

Как сообщает, однако, Харьков 1654, в одном из телеграм-каналов Харькова пишут, что убили местного ювелира Александра Чепурных, хозяина ЧП Пантера. Эта фирма занимается производством и реализацией ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями.