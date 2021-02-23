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Журналісти звинуватили організаторів премії «Золотий глобус» у корупції
23 февраля 2021 | 16:53
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Видання LA Times опублікувало матеріал про Голлівудську асоціацію преси (HFPA), яка проводить премію «Золотий глобус». У ній медіа звинуватило організаторів заходу в корупції.
Все почалося з того, що норвезька журналістка подала до суду на HFPA, що складається з 87 осіб. Причиною цього стала відмова приймати її до складу. Тоді вона звинуватила організаторів премії в тому, що вони приймають у свої ряди лише «зручних» журналістів.
За словами медійниці, HFPA отримує тисячі доларів від студій, продюсерів та інших представників індустрії, щоб їх проєкти просунули в нагородному сезоні. Своєю чергою, члени організації відповіли, що обвинувачка просто заздрить через те, що її не взяли в асоціацію.
На цьому справа була закрита, але зараз журналістка розкрила деякі подробиці про майбутній нагородний сезон, який наробив багато шуму. Особливо це стосується серіалу «Емілі в Парижі», який є в головних номінаціях, в той час як проєкти «Юда і Чорний месія», «П'ятеро однієї крові», «Я можу тебе знищити» — ні.
Журналістка розповіла, що у 2019 році відразу 30 членів HFPA були запрошені Netflix до Франції на зйомки «Емілі в Парижі», де провели два дні в п'ятизірковому готелі. Також вона розкрила, що кожен з членів асоціації отримує по 100 тисяч доларів за участь в комітетах. Крім цього, у статті зазначається, що серед 87 членів академії немає жодного темношкірого представника преси, а етика асоціації вже багато років має не найкращу репутацію.
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