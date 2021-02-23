ТЕМА

Журналісти звинуватили організаторів премії «Золотий глобус» у корупції

23 февраля 2021 | 16:53

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Видання LA Times опублікувало матеріал про Голлівудську асоціацію преси (HFPA), яка проводить премію «Золотий глобус». У ній медіа звинуватило організаторів заходу в корупції.


Все почалося з того, що норвезька журналістка подала до суду на HFPA, що складається з 87 осіб. Причиною цього стала відмова приймати її до складу. Тоді вона звинуватила організаторів премії в тому, що вони приймають у свої ряди лише «зручних» журналістів.

За словами медійниці, HFPA отримує тисячі доларів від студій, продюсерів та інших представників індустрії, щоб їх проєкти просунули в нагородному сезоні. Своєю чергою, члени організації відповіли, що обвинувачка просто заздрить через те, що її не взяли в асоціацію.

На цьому справа була закрита, але зараз журналістка розкрила деякі подробиці про майбутній нагородний сезон, який наробив багато шуму. Особливо це стосується серіалу «Емілі в Парижі», який є в головних номінаціях, в той час як проєкти «Юда і Чорний месія», «П'ятеро однієї крові», «Я можу тебе знищити» — ні.

Журналістка розповіла, що у 2019 році відразу 30 членів HFPA були запрошені Netflix до Франції на зйомки «Емілі в Парижі», де провели два дні в п'ятизірковому готелі. Також вона розкрила, що кожен з членів асоціації отримує по 100 тисяч доларів за участь в комітетах. Крім цього, у статті зазначається, що серед 87 членів академії немає жодного темношкірого представника преси, а етика асоціації вже багато років має не найкращу репутацію.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100