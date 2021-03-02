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Одесского короля контрабанды Альперина побеспокоило НАБУ
02 марта 2021 | 10:49
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Национальное антикоррупционное бюро совместно с ГУ ГФС и ГУ ГНС в Одесской области зафиксировали факты коррупционных схем по завозу товаров и незаконному возврату НДС, информирует портал fakty.ua. Речь идет о сумме в 674 млн гривен, сообщает пресс-служба НАБУ.
"Соответствующие доказательства удалось получить в результате 39 обысков в складских помещениях, которые провели в течение декабря 2020-го - февраля 2021-го (последний обыск состоялся 16 февраля. - Авт.). Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны находиться там на хранении, но и вообще негодность этих помещений для хранения этих товаров. Поэтому зафиксировано отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС", - говорят в НАБУ.
В сделке было задействовано более 20 компаний, деятельность которых в Бюро расследуют с 2017 года. Детективы установили, что эти компании подконтрольны одной группе лиц.
"Указанные компании импортировали и продавали товары в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Как установило следствие, эти компании претендовали на возмещение НДС, подавая в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении", - информирует НАБУ.
Эпизод по 674 млн грн в НАБУ расследуют с августа 2020 года на основании собственных наработок и обращения главы Временной следственной комиссии Верховной Рады.
"Информация, собранная Национальным бюро в рамках расследования указанного эпизода, стала весомым основанием для отстаивания интересов государства в судебных процессах по возврату ранее незаконно возмещенного НДС в размере около 300 млн грн. После первой волны обысков в конце 2020 года одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 млн грн", - информирует НАБУ.
В то же время по информации политолога Алексея Голобуцкого, речь может идти о компаниях одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды" в Украине.
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