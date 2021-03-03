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Мэр Николаева решил. что невакцинированных будут лечить платно
03 марта 2021 | 11:41
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В Николаеве люди, которые откажутся от вакцинации против коронавируса, будут лечиться за свой счет в случае заболевания Covid-19. Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Я думаю, что далее будет такая история... Мне кажется, что те, кто будут писать отказ от вакцинации, они просто будут лечиться за свой счет. Хочу напомнить, это около 5-10 тысяч гривен в сутки... Либо вакцинируйтесь, либо готовьте деньги на лечение", - сказал Сенкевич.
На сегодня в городе от коронавируса привились уже 160 медработников. Ни одной побочной реакции зафиксировано не было.
"Вакцина у нас сертифицированная, является безопасной и, главное, эффективной", - заявил мэр города.
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