ТЕМА

Мэр Николаева решил. что невакцинированных будут лечить платно

03 марта 2021 | 11:41

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В Николаеве люди, которые откажутся от вакцинации против коронавируса, будут лечиться за свой счет в случае заболевания Covid-19. Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич.


"Я думаю, что далее будет такая история... Мне кажется, что те, кто будут писать отказ от вакцинации, они просто будут лечиться за свой счет. Хочу напомнить, это около 5-10 тысяч гривен в сутки... Либо вакцинируйтесь, либо готовьте деньги на лечение", - сказал Сенкевич. 

На сегодня в городе от коронавируса привились уже 160 медработников. Ни одной побочной реакции зафиксировано не было.

"Вакцина у нас сертифицированная, является безопасной и, главное, эффективной", - заявил мэр города.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Киевский центральный ЗАГЗ. Молодожены.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100