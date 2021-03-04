Меценат відкрив в Броварах музей зброї

Фундатор музею Євген Гредунов знаний у регіоні п атріот і бізнесмен. В певний момент життя почав думати про вічність, історію, людей, свій слід на землі… І створив музей, відкритий для всіх і безкоштовний. Що, погодьтеся, у нашій країні дещо незвично.

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