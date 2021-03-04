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Меценат відкрив в Броварах музей зброї

04 марта 2021 | 09:06

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Треба їхати!


Фундатор музею Євген Гредунов знаний у регіоні патріот і бізнесмен. В певний момент життя почав думати про вічність, історію, людей, свій слід на землі… І створив музей, відкритий для всіх і безкоштовний. Що, погодьтеся, у нашій країні дещо незвично.
До речі, виставкове обладнання для Музею зброї розроблене і виготовлене фірмою Євгена Гредунова “Талісман”. 
В Україні чимало приватних колекцій високого рівня, розміщених у втаємничених маєтках можновладців.
А відкрити народний музей слабо? Чому всі меценати обмежуються будівництвом церков? Беріть приклад з Євген Гредунова: це гідно і красиво!


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