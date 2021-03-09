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В Украине введут уроки медиаграмотности
09 марта 2021 | 12:11
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В Украине планируют ввести уроки медиаграмотности в школьной программе. Это призвано повысить критическое мышление у детей. Об этом во время форума "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский.
По его словам, в современном мире каждый должен уметь противостоять информационной пропаганде.
"Каждый раз, когда мы включаем телефон, компьютер, планшет или телевизор мы должны включать мышление, критическое мышление. Отличать правду от фейков. Правду от лжи. Обходить стороной информационные свалки. Читать далее чем заголовок. Сомневаться, это очень важно. Искать первоисточник", - заявил Зеленский.
Президент отметил важность понимания значения "фейка" и что такое пропаганда.
"Уроки медиаграмотности должны появиться в нашей школьной программе. А также тех, кто уже давно завершил школы - это наши родители, дедушки и бабушки, мы должны научить, что такое информационная гигиена", - отметил Зеленский.
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