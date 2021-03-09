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В Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации
09 марта 2021 | 12:16
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации. Он должен начать работу в ближайшее время. Об этом глава государства заявил в ходе форума "Украина 30".
"Я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу. И в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире", - сказал президент.
Напомним, в начале марта высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия внесла большой вклад в развитие проблемы дезинформации. По его словам, фейки распространяются в "индустриальных масштабах".
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