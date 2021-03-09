ТЕМА

В Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации

09 марта 2021 | 12:16

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации. Он должен начать работу в ближайшее время. Об этом глава государства заявил в ходе форума "Украина 30".


"Я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу. И в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире", - сказал президент.

Напомним, в начале марта высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия внесла большой вклад в развитие проблемы дезинформации. По его словам, фейки распространяются в "индустриальных масштабах".



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

16.02.2010, Ливан | Члены ливанской шиитской организации «Хизбалла» участвуют в церемонии памяти Имада Файеза Мугнии одного из военных руководителей организации, входившего в список 25 самых опасных террористов по версии ФБР, организатора нескольких крупных терактов с многочисленными жертвами. Два года назад Мугния отправился к праотцам, когда его внедорожник, с подложенной под водительское место бомбой, взорвался в элитном пригороде Дамаска Кфар Суса.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100