В Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации

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16.02.2010, Ливан | Члены ливанской шиитской организации «Хизбалла» участвуют в церемонии памяти Имада Файеза Мугнии одного из военных руководителей организации, входившего в список 25 самых опасных террористов по версии ФБР, организатора нескольких крупных терактов с многочисленными жертвами. Два года назад Мугния отправился к праотцам, когда его внедорожник, с подложенной под водительское место бомбой, взорвался в элитном пригороде Дамаска Кфар Суса.