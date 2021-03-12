ТЕМА

Жулики научились переводить деньги из Фонда гарантирования вкладов в общак

12 марта 2021 | 13:16

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Винницкие правоохранители разоблачили преступную группировку, которая присваивала миллионы бюджетных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц и направляла их на финансирование криминалитета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.


Членам организованной преступной группы объявили о подозрении. По месту жительства фигурантов в Виннице и Киеве провели обыски, в ходе которых правоохранители изъяли денежные средства и вещественные доказательства их преступной деятельности.

"На основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали деньги из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В дальнейшем присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета", - сообщили в полиции. 

По данным правоохранителей, среди шести активных членов группировки были лица, имеющие определенное влияние в криминальных кругах. Один из них - гражданин России. Участникам преступной группы объявили о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) УК. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100