Рейдер-невдаха Андрій Дудник відкупився в суді за 150 тисяч доларів

12 марта 2021 | 15:08 , Вадим Доброшлях

Не так давно нечистий на руку фінансовий діяч Андрій Дудник підкупив суддів Голосіївського району столиці. Звісно, ця угода не афішувалася. Але нема нічого таємного, що б не стало явним. Наші джерела в суді повідомили, що він дав хабара у 150 тисяч американських доларів. 21 лютого нинішнього року суд змінив йому запобіжний захід — звільнив з-під домашнього арешту. Він сидів вдома з браслетом з жовтня минулого року.

Чому Дудник вивалив таку величезну суму? Відповідь дуже проста: йому світить чималий строк. Але президент Зеленський лише продекларував прагнення здійснити реформу судової системи. Але руки в нього до цього ще не дійшли. Тож, суди продовжують ухвалювати рішення, продиктовані не законом, а сумою зелених папірців із зображенням американських президентів.

У вересні минулого року київська поліція повідомила, що вона відкрила кримінальне провадження проти групи осіб, що шантажувала забудовників, які споруджували житловий комплекс. Шантажисти вимагали продати об’єкт за зниженою ціною. Імена не повідомляли, але вдалося з’ясувати, що ідеться про засновника ТОВ “Фінансова компанія “Геліос” Андрія Дудника і підконтрольних йому осіб.

Про масштаб оборудок Дудника свідчить той факт, що про нього повідомив сам керівник київської поліції Андрій Крищенко. З його слів випливає, що Дудник фінансував діяльність з блокування будівництва.

«Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання членів угруповання, ми виявили та вилучили велику суму грошових коштів як у національній валюті, так і в доларах США, чорнові записи та ґаджети, які підтверджують їх незаконну діяльність. Спільникам загрожує до десяти років позбавлення», - додав Андрій Крищенко.

Ішлося про земельну ділянку, яка належить Українському товариству сліпих. Ще 2004 року її передали цій організації. Лише недавно їй вдалося знайти інвестора, який виявив зацікавлення спорудити там житло, частинка квартир якого мало відійти членам Товариства.

Андрій Дудник намагається перейти дорогу забудовника і незрячим, бо має плани, яким заважає житловий комплекс. На тому місці він прагне збудувати елітну приватну школу. Він демагогічно заявляє, що це школа для дітей району. Насправді це мав би бути навчальний заклад для обраних, навчання в ньому змогли б собі дозволити оплатити дуже заможні люди, але аж ніяк не рядові мешканці району.

Для досягнення своєї мети Дудник діє типовими рейдерськими методами і йому плювати на те, що він позбавляє можливості незрячих людей отримати нормальні умови для проживання.

Екскурс в минуле Андрія Дудника дає підстави припускати, що його дії не лише в цьому випадку мають кримінальний відтінок. Як відзначали журналісти-розслідувачі серед його методів роботи – викуп боргу за безцінь, тиск на власників бізнесу через Національну поліцію України, яка є частиною МВС, й інші правоохоронні органи, очорнення репутації менеджерів і власників підприємств, руйнування бізнесів і подальший продаж активів з максимальною наживою”.

Якщо можна з когось скачати зайві мільйони, Дудник ніколи не відмовляється від такої втіхи. При цьому виявляє авантюризм найвищого польоту.

Сталися якось незгоди між державним підприємством “Укрспирт” і приватним акціонерним товариством “Дельта банк”. Перший 2013 року взяв багатомільйонний кредит у другого і мав проблеми з поверненням. Повернутий він мав бути не пізніше, ніж через рік — у грудні 2014 року.

В такій ситуації банк звернувся до суду. 2015 року Державна виконавча служба України примусово стягнула з “Укрспирту” борг у розмірі понад 56 мільйонів гривень.

Важливий момент, на якому треба наголосити. Стягнення боргу відбувалося за участі фірми, яка викупила цей борг – ТОВ «КУА «Скай Капітал Менеджмент». Директоркою цієї фірми була така собі Юлія Чернова. Запам’ятайте це прізвище. Ми до нього незабаром повернемося.

Отож, борг виплачений. Здавалося б, Державне підприємство «Укрспирт» може спокійно собі випускати свою міцну продукцію.

Одначе, чи то спиртові пари затьмарили голову Дудника, чи то проста жадібність спонукала його до авантюри.

Через чотири (!!!) роки він намалювався на горизонті зі своєю фірмою ТОВ “Фінансова компанія Геліос”. Він купив майнові права у “Дельта Банку” на кредит “Укрспирту” і намагається вдруге роздягти “Укрспирт”, а саме — стягнути з нього той самий борг, який вже був виплачений.

Як таке можливо? Певне, відповідь дасть ім’я Юлыї Чернової, яка вже скачувала один раз борг з «Укрспирту». Тепер вона є директором фірми Андрія Дудника «Геліос».

Всі учасники цієї афери мають причетність до збанкрутілого «Дельта Банку», Банк-банкрут не виплачує борги своїм вкладникам. Але його співробітники, які володіють інсайдерською інформацією, допомагають шахраям гріти руки через непевні оборудки.

“Укрспирт” звернувся до суду. Господарський суд Києва ухвалив однозначно: Визнати недійсним договір купівлі-продажу права вимоги та майнових прав публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Геліос" в частині відступлення права вимоги до «Укрспирту». Іншими, словами – «Геліос» позбавлений права вимагати від державного підприємства «Укрспирт» борг, який він уже сплатив.

Але на цьому рано ставити крапку. Слідчі органи мали б розібратися, від кого саме Дудник отримує інсайдерську інформацію з «Дельта Банку». Адже передача таких даних є кримінальним злочином.

Шахраюватий керівник “Геліосу” Андрій Дудник продовжує свої спроби стягти неіснуючий борг з “Укрспирту”. Слід визнати, що в цій справі йому поки що не вдалося домогтися успіху.