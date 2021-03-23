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Шмыгаль рассказал о водородном будущем трубопровода “Дружба”
23 марта 2021 | 13:10
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В среднесрочной перспективе Украина планирует переориентировать трубопровод “Дружба” на транспортировку водорода в страны Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкому изданию Handelsblatt, передает Бизнес Цензор со ссылкой на пресс-службу правительства.
На вопрос журналиста, “не было ли четким сигналом для Москвы, если бы Украины превратила трубопровод “Дружба”, по которому транспортируется российский газ в Европу, на водород при помощи инвестиционной программы от ЕС”, Шмыгаль ответил утвердительно.
“Да, в среднесрочной перспективе так выглядит наша цель. Производство и транспортировка водорода в Европу является одним из главных приоритетов для нас рядом с диджитализацией страны. Производство водорода является огромным шансом и может стать важным сектором экономики для нашей страны”, — ответил он.
Также глава украинского правительства отметил, что, по словам экспертов, переоборудование “Дружбы” возможно. В частности, необходимо обновить герметизацию на трубах.
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