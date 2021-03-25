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У братвы Семена Семенченко изъяли гору оружия

25 марта 2021 | 13:45

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Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании». Ее деятельность была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности.


По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Как сообщает сайт СБУ, подготовка членов «ЧВК» проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области - там проходили боевые тренировки, тренировки обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.

Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, предпочитая бывших военных и правоохранителяей с опытом участия в боевых действиях.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между «ЧВК» и представителями различных организаций стран Ближнего Востока. Также зафиксированы предложения организовать поставки оружия в эти страны.

По данным следствия Главного управления СБУ в. Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как «внештатный агент НАБУ».

Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Теперь им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сотрудники СБУ провели около 80 обысков по адресам офисного помещения, мест проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов дела в столице, Киевской и Донецкой областях.

Правоохранители изъяли:

    почти 5500 патронов различного калибра;
    7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26;
    4 подствольных гранатомета;
    ручной пулемет Калашникова;
    2 автоматические винтовки;
    3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74;
    7 помповых ружей;
    38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 граната (в частности, Ф-1 и РГД-5);
    16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид;
    устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров;
    и тому подобное.

Также изъяты финансовая документация и черновые записи по организационной структуре вооруженного формирования, личные дела участников.

Документирование противоправной деятельности проводилось СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального Прокурора.



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Сергей Михайков, 1953 год. Из сборника стихов
   
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