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НСЖУ требует от государства потратиться на реанимацию покойников

02 апреля 2021 | 11:50

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"Сфера печатных СМИ - одна из наиболее пострадавших в результате экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Потеря доходов от рекламы, отсутствие государственной антикризисной поддержки медиа, плохая доставка газет подписчикам - все это негативно сказалось на редакциях и журналистах". Об этом говорится в резолюции, принятой по итогам Всеукраинского совещания редакторов газет, состоявшееся в онлайн-режиме и в котором приняли участие представители почти 200 СМИ, чиновники, депутаты, руководители АО "Укрпочта". Организатором совещания выступил Национальный союз журналистов Украины.


Участники совещания обратились к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров Украины с призывом принять безотлагательные меры для антикризисной поддержки украинских печатных СМИ. Среди ключевых предложений - создание в Украине Фонда поддержки медиа по образцу аналогичных фондов в европейских странах и разработка правительственной программы поддержки печатных СМИ в Украине.

"Сфера печатных медиа сегодня - свободный и конкурентный рынок, участники которого - независимые издания, среди них более 600 реформированных местных газет. Попытки ввести контроль или цензуру над печатными СМИ опасны. Эта сфера требует не усиление государственного регулирования, а создание основ экономической независимости СМИ и защиты профессиональной деятельности журналиста", - отмечается в резолюции.

По поручению более 150 редакторов - участников Всеукраинского совещания резолюцию обнародовал Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.



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