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Країна має знати своїх героїв: дані викрадачів Чауса
06 апреля 2021 | 17:22
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Чи маємо ми право ховати правду від народів: українського та молдовського? Ні, не маємо. Отже, повідомляємо про те, хто повернув нам Чауса.
На територію Молдови в’їхали 10 учасників спецоперації під кодовою назвою… очевидно «Чаус», а як інакше? Троє з них безпосередньо брали участь у викрадені Миколи Чауса. Ось дані цих героїв:
От тепер стає зрозумілим чому за словами міністра внутрішніх справ Молдови викрадачі листувалися українською. Ці хлопці – справжні патріоти-західняки. Слава їм?!
Щодо решти учасників треба ще трохи підпрацювати інформацію. Раптом, не бажаючи того, спалимо агентуру нашої розвідки… Але чи саме з цієї служби наші героїчні викрадачі? Ми мусимо це остаточно з’ясувати, аби Президент знав кому дякувати за службу й роздавати нагороди.
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07.04.2021 13:31 Михайло Хм.. Претензії до виконавців висувати нема сенсу... А до тих, хто дав вказівку, як об стіну горохом... Зроблять крайніми виконавців..
06.04.2021 23:48 ВЛАДИМИР ПРИЕХАЛИ НА ВСКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОЙ БАНКИ С БАКСАМИ,А В БАНКЕ МОЛЬ ЗАВЕЛАСЬ БАКСЫ СХАВАЛА. ПРИШЛОСЬ ВЗЯТЬ ЧАУСА ЧТОБЫ ПОКАЗАЛ, ГДЕ ОТКАПЫВАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ.
06.04.2021 20:58 Орест Слава Героям!
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