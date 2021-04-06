Країна має знати своїх героїв: дані викрадачів Чауса

06 апреля 2021 | 17:22

Чи маємо ми право ховати правду від народів: українського та молдовського? Ні, не маємо. Отже, повідомляємо про те, хто повернув нам Чауса.

На територію Молдови в’їхали 10 учасників спецоперації під кодовою назвою… очевидно «Чаус», а як інакше? Троє з них безпосередньо брали участь у викрадені Миколи Чауса. Ось дані цих героїв:

Кожушко Роман 17.06.75, Львів

Стадник Олег 08.08.74, Львів

Булеба Михайло 20.11.90, Івано-Франківськ

От тепер стає зрозумілим чому за словами міністра внутрішніх справ Молдови викрадачі листувалися українською. Ці хлопці – справжні патріоти-західняки. Слава їм?!

Щодо решти учасників треба ще трохи підпрацювати інформацію. Раптом, не бажаючи того, спалимо агентуру нашої розвідки… Але чи саме з цієї служби наші героїчні викрадачі? Ми мусимо це остаточно з’ясувати, аби Президент знав кому дякувати за службу й роздавати нагороди.