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Следственный комитет РФ взялся за проверки песни, представляющей РФ на "Евровидении"
07 апреля 2021 | 17:11
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Московские следователи начали проверку песни Russian Woman исполнительницы Manizha, которая будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.
Проверка была начата Останкинском следственным отделом после обращения редакции газеты «Ветеранские вести» в связи с наличием «признаков возбуждения ненависти либо вражды».
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