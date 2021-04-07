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Следственный комитет РФ взялся за проверки песни, представляющей РФ на "Евровидении"

07 апреля 2021 | 17:11

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Московские следователи начали проверку песни Russian Woman исполнительницы Manizha, которая будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.


Проверка была начата Останкинском следственным отделом после обращения редакции газеты «Ветеранские вести» в связи с наличием «признаков возбуждения ненависти либо вражды».

АНО «Ветеранские вести» попросило главу СКР Александра Бастрыкина возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение клипа. В организации считают, что песня направлена «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».



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