Следственный комитет РФ взялся за проверки песни, представляющей РФ на "Евровидении"

07 апреля 2021 | 17:11

Московские следователи начали проверку песни Russian Woman исполнительницы Manizha, которая будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году.

Проверка была начата Останкинском следственным отделом после обращения редакции газеты «Ветеранские вести» в связи с наличием «признаков возбуждения ненависти либо вражды».



АНО «Ветеранские вести» попросило главу СКР Александра Бастрыкина возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение клипа. В организации считают, что песня направлена «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».