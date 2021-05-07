Итальянская мафия и КОВИД 07 мая 2021 | 11:56 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Итальянская журналистка Валентина Саини в своей статье для EUobserver пишет о том, как мафия выиграла от распространения коронавируса и готовится присвоить часть средств ЕС, направленных на восстановление экономики европейских стран.

В начале марта 2020 г., когда Италия была практически повержена Covid-19, во многих тюрьмах страны вспыхнули протесты. Часть из них переросла в беспорядки. Согласно текущим расследованиям, похоже, в разжигании хаоса сыграли свою роль различные мафиозные группировки Италии. Еще через несколько месяцев, в октябре, ожесточенные протесты начались и на улицах Неаполя. Среди тех, кто поджигал мусорные баки и бросал камни в полицию, были члены клана Каморра — влиятельной неаполитанской мафиозной группировкой, о которой в своих книгах писал журналист Роберто Савиано. Согласно недавнему докладу Управления по борьбе с мафией (DIA), "преступные организации заинтересованы в разжигании городских беспорядков, используя текущие экономические проблемы для провоцирования социальных протестов, в особенности на юге". Италия, как и другие страны ЕС, пережила серьезный экономический кризис после вспышки Covid-19. В 2020 г. ВВП страны упал на 8,9%. Тем временем мафия еще больше усиливает свой контроль над итальянскими обществом и экономикой. "Мафия всегда извлекала выгоду из стихийных бедствий. Они делали это после мощного землетрясения в Ирпении на юге Италии в 1962 г., и также во время других землетрясений и катастроф", — пояснил Антонио Никасо, всемирно известный эксперт и автор более 30 книги о мафии и организованной преступности. "Мафия использовала эпидемию для расширения своего грязного бизнеса", — добавил он. Они обладают огромными возможностями для инвестирования. Незаконный оборот наркотиков и торговля ими не прекратились. "К сожалению, наркоторговля — это не экономика, существующая параллельно с легальной экономикой, а интегрированная в нее. Ныне отмывание денег становится кислородом для легальной экономики", — отметил Никасо. Банк Италии в своем докладе о борьбе с отмыванием денег за 2020 г. сообщил о более чем 110 тыс. подозрительных транзакций. "Благотворительность" мафии Из-за экономического кризиса больше 100 тыс. компаний в Италии столкнулись с угрозой банкротства. Мафия же предоставляла ссуды предприятиям, пребывающим в затруднительном положении, зачастую получая за это акции; а также покупала предприятия, находящиеся на грани банкротства. В бедных районах Неаполя, Палермо, Катании и Реджо-ди-Калабрия гангстеры раздавали пасту, молоко и мясо. Они одалживают деньги безработным, порой под низкие проценты. Эксперты называют это "благотворительностью мафии". "Для преступных организаций имеет огромное значение легитимность, базирующаяся на социальном консенсусе", — отметил профессор криминологии в Оксфордском университете Федерико Варезе. "Чрезвычайные ситуации, подобные нынешней, дают мафии влияние и она пытается выдавать себя за законную власть. Они следуют модели Аль Капоне, который в 1929 г. открыл бесплатные столовые для бедных: он ничего не просил взамен, но знал, что люди, которым он помогал, ему будут должны". Мафия также мошенническими способами получила часть от помощи, выделенной компаниям и гражданам итальянским правительством. Они, кроме того, зарабатывали на борьбе с Covid-19. В мае 2020 г. вероятный член Каморры в телефонном разговоре, запись которого получили правоохранители, говорил: "ты заработаешь на вирусе". Он хотел превратить автомойку своего двоюродного брата в Пезаро (центральная Италия) в компанию, занимающейся дезинфекцией. В общем, мафия использует хаос, спровоцированный чрезвычайной ситуацией из—за Covid-19, для того, чтобы еще глубже проникнуть в отрасли, где они уже и так присутствуют — в систему здравоохранения, морги и утилизацию отходов (как медицинских, так и немедицинских). "Отходы утилизировать должны все крупные компании. Воспользоваться же услугами мафии — это экономия в 90%, если сравнивать с официальными и законными компаниям по утилизации мусора", — объяснила профессор юридического факультета Болонского университета Стефания Пеллегрини. Миллиарды ЕС на подходе Ныне же все взгляды мафии устремлены к миллиардам, которые Италия получит из Фонда восстановления экономики ЕС. Как отмечает Винченцо Музаккио, профессор уголовного права, сотрудничающий с Институтом антикоррупционных исследований им. Рутгерса (RIACS) в Ньюарке, "в период с 2015 по 2020 гг. ЕС выделил Италии около 70 млрд евро через структурные и инвестиционные фонды. Половина этих средств оказалась в руках организованной преступности". И теперь, когда пирог стал еще больше, аппетит у мафии еще сильнее. По этой причине эксперты, с которыми общался EUobserver, настаивают на том, что правительству Марио Драги не следует упрощать процедуры закупок. "Также нужно внедрить нормы, которые не позволят средствам государства попасть в руки мафии, — добавил судья из северной Италии. — Упрощение требований не облегчит жизнь честным компаниям, оказавшимся в затруднительном положении, но поможет бизнесу, принадлежащему или подконтрольному мафии". Мафия получает доступ к европейским деньгам не насильственным путем, а с помощью коррупции, например, в местных органах власти. "Вот что ждет Фонд восстановления", — прогнозирует Пеллегрини. Впрочем, это проблема всей Европы: мафиозные кланы Италии, как правило, помимо Италии отмывают свои деньги в других европейских странах —Испании, Германии (где очень влиятельна калабрийская Ндрангета), Нидерландах и постбрекситной Великобритании. Мусаккио в свою очередь настроен крайне пессимистично: "В создании скоординированной европейской стратегии по борьбе с мафией мы отстаем лет на 10. И нам нужно пройти по пути, намеченному Джованни Фальконе, [судьей, убитым Коза Нострой в 1992 г.]: следовать за деньгами. В Европе этого нет".



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