Рейдер-невдаха Андрій Дудник збільшив розмір хабаря від 150 до 700 тисяч доларів

16 апреля 2021 | 09:24 , Вадим Доброшлях

Частина друга. З Першою частиною можна ознайомитися тут.

Суддям Київського апеляційного суду запропонували хабар у розмірі 700 тисяч доларів від імені горе-підприємця Андрія Дудника за рішення на його користь. Але трійка суддів, яка розглядає його справу, відмовилася. Про це повідомляють конфіденційні джерела у суді.

Для цього дійства шахрай Дудник найняв іншого шахрая Артема Подольського.

Що ж так муляє власнику фірми “Фінансова компанія “Геліос” Андрію Дуднику? Річ у тім, що невблаганно насувається час, коли він відправиться за ґрати. Він, звісно, туди дуже не хоче. Тому вживає відчайдушних заходів, аби уникнути покарання.

Раніше він заплатив 150 тисяч доларів судді Голосіївського суду Юрію Мазуру за скасування повідомлення про підозру. 21 лютого, згідно з рішенням Голосіївського суду, Дудник звільнився з-під домашнього арешту. Вдома він просидів п’ять місяців. Однак, кримінальне провадження не було закрито.

Аферист Артем Подольський, якого найняв Дудник, уже світився у подібних справах: його зловили на пропозиції передати декому 100 тисяч доларів. Крім того, виявлено, що активи пана Подольського перевищують грошові доходи у понад десять разів. Це той випадок, коли один нечистий на руку діяч зійшовся з таким часом шахраюватим діячем.

17 березня у Київському апеляційному суді відбулися дебати у справі Дудника. 24 березня суд мав ухвалити рішення з цього приводу. Але один з суддів захворів на Ковід. Згідно з законом, відсутність судді передбачає повторення процедури. 19 квітня має відбутися засідання з новим складом суду.

Під час першого засідання під Київським апеляційним судом відбулася акція громадських організацій Українського товариства сліпих та “Ні корупції!” з вимогою посадити Дудника через рейдерську активність.

У вересні минулого року київська прокуратура вручила підозру групі осіб, що шантажувала забудовників, які споруджували житловий комплекс на Подолі в Києві. Проти них було відкрито кримінальне провадження. І на чолі цієї групи стояв власник ТОВ “Фінансова компанія “Геліос” Андрій Дудник, який вже неодноразово світився в якості рейдера.

Андрій Дудник намагався рейдернути будинок, який споруджується на земельній ділянці, що належить Українському товариству сліпих. Частину квартир новобудови, згідно з угодою, має перейти цій громадській організації “Українське товариство сліпих”. Причина рейдерської активності Дудника в тому, що новобудова перешкоджає його планам спорудити по сусідству елітну школу.

Раніше Андрій Дудник був помічений у спробі повторно стягнути з державного підприємства “Укрспирт” борг “Дельта Банку”, який підприємство вже сплатило. Поки що йому цього не вдалося.

За нашою інформацією рейдер-невдаха та його спільники зараз атакують державні підприємства критичної інфраструктури, такі як “Укрзалізниця”, “Укртрансаміак” , Одеський припортовий завод та інші об’єкти.