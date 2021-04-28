Шахрай-невдаха Андрій Дудник п’є горілку і слухає балалайку. Частина 3

28 апреля 2021 | 18:41 , Вадим Доброшлях

Першу частину читати тут, другу частину — тут.

Рейдер-невдаха Андрій Дудник намагався збільшити хабара суддям Київського апеляційного суду з 700 тисяч доларів до півтора мільйони. Одначе, він отримав відмову. Про це повідомляє наше надійне джерело в суді.

Після цього він п’ять днів не відповідав на телефонні дзвінки. Коли раніше у Дудника виникали проблеми, то він частенько ішов у запой на кілька днів. Можливо, і зараз він розпочав боротьбу не лише із забудовниками, а й із зеленим змієм.

Нагадаємо, що у вересні минулого року київська прокуратура вручила підозру групі осіб, що шантажувала забудовників, які споруджували житловий комплекс на Подолі в Києві. Проти них було відкрито кримінальне провадження. І на чолі цієї групи стояв власник ТОВ “Фінансова компанія “Геліос” Андрій Дудник, який вже неодноразово світився в якості рейдера.

Андрій Дудник намагався рейдернути будинок, який споруджується на земельній ділянці, що належить Українському товариству сліпих. Частину квартир новобудови, згідно з угодою, має перейти цій громадській організації “Українське товариство сліпих”. Причина рейдерської активності Дудника в тому, що новобудова перешкоджає його планам спорудити по сусідству елітну школу. Але тепер йому і його друзякам світить до десяти років ув’язнення.

Наш кореспондент хотів застати його у домівці за адресою вулиця Воздвиженська, 29-б, кв.3 і 4. Але попри те, що господар за словами конс'єржа був вдома, він двері не відкрив.

Але через двері лунали хвилюючи звуки балалайки. Ні, Дудник на ній не грає. Коли він свого часу працював в українській філії російського “Альфа-банку”, то часто мотався у відрядження до Москви. Певне, любив там екзотичні зібрання з випивкою. На таких збіговиськах можна було спостерігати дівчат у сарафанах і хлопців у косоворотках.

У них особливим шиком вважалося випити з лаптя. Це піднімало російський дух і посилювало патріотизм. Дудник теж спробував, йому сподобалося. Після цього іноді у компаніях найближчих друзів він пропонував пити з лаптів, привезених з Росії.

А ще там слухали у записах балалаєчників, які грали російські поп-мелодії. Особливо Дуднику сподобалася “Миллион алых роз” і “Боже, царя храни”. З Москви він привіз кілька дисків балалаєчної музики.

Це складно перевірити, але ходять плітки, що коли Дудник іде в запой, то сам-один слухає балалайку і п’є з лаптя. Але хто зна... Може, правду кажуть, а може брешуть. У самого Дудника спитати неможливо - він не відповідає на дзвінки.

Треба нагадати, що Дудник засвітився не лише в історії із забудовником, але й у інших шахрайських схемах.

Коли збанкрутував “Дельта банк”, Дудник зібрав навколо себе групу шахраїв, які мали відношення до цього банку і володіли інсайдерською інформацією. Тепер вони намагаються приписувати борги колишнім клієнтам цього банку і скачувати їх. Докладніше можна про це прочитати тут.

З такими апетитами рейдер Дудник може отримати не десять, а значно більше років.

Наступним разом наш кореспондент планує зазирнути до будинку Дудника в котеджному містечку “Золота рибка” у селі Лебедівка під Києвом.