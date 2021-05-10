Блеск и нищета путинской России. Каждый третий живёт на $8 в день

10 мая 2021 | 10:53 , Тамара Петренко

29 апреля Росстат опубликовал данные о реальных располагаемых доходах населения за первый квартал 2021 года. Сделал он это с недельной задержкой. Ведомство не стало публиковать статистику накануне послания Владимира Путина Федеральному собранию, хотя ранее публикации шли строго по графику. Это было сделано явно для того, чтобы не портить общественное настроение в России.

В 2020 году реальные располагаемые доходы россиян обвалились после двух лет околонулевого роста. Во втором квартале они снизились на 7,9% в годовом выражении — рекордно с 1999 года, в третьем и четвёртом кварталах обвал замедлился до минус 5,3% и минус 1,7%.

На обвинения в подхалимстве в Росстате заявили, что «сбор информации о некоторых компонентах доходов потребовал больше времени, пришлось уточнять часть данных», но теперь всё стало на свои места.

По сравнению с четвёртым кварталом 2020 года падение доходов ускорилось в четыре раза и превысило цифру за весь прошлый год (минус 3,2%).

Если верить Росстату, в среднем, граждане России живут на 32 612 рублей в месяц (430 долларов) или порядка 14 долларов в день.

Отметим, что это «средняя температура» по стране, которая занимает шестое место в мире по запасам нефти и первое место — по запасам газа.

Для сравнения, в той же Норвегии, которая находится на первом месте в Европе по запасам нефти и на втором — газа, средняя зарплата в 2021 году составила эквивалент 4 830 евро. В сравнении с прошлым годом рост доходов в Норвегии зафиксирован на уровне 3%.

По официальным данным, только 6,4% россиян (9,4 млн) могут похвастаться доходом от 75 тысяч рублей в месяц (1000 долларов).

80,1% россиян (118 млн) зарабатывают меньше, чем 45 тысяч рублей (600 долларов). Больше половины населения — 53,7% (79 млн) — живут на сумму менее, чем 27 тысяч рублей (360 долларов), или 12 долларов в день.

Каждый третий — 34,5% или 51 млн — имеет доход до 19 тысяч рублей (250 долларов) в месяц, и вынужден выживать на 8,4 долларов в день.

Каждый пятый — 20,4% или 30 млн — получает до 14 тысяч рублей (190 долларов) в месяц, или 6,2 долларов в день.

У 9,7% населения России (14 млн) доходы не превышают 10 тысяч рублей в месяц (130 долларов), или 4 долларов в день.

И пока россияне сводят концы с концами российские власти ни в чём себе не отказывают — официально.

В частности, в апреле были опубликованы декларации чиновников и депутатов за 2020 год, которые произвели эффект разорвавшейся бомбы.

К примеру, как пишут российские журналисты, среди депутатов Госдумы нашлось сразу два миллиардера — самыми состоятельными оказались депутаты от пропрезидентской партии «Единая Россия» Григорий Аникеев (заработал 2,7 млрд рублей) и Леонид Симановский (1,5 млрд рублей). Третью строчку в списке богатейших депутатов занял единоросс Николай Борцов (его доход — 808,8 млн долларов).

Средний доход депутатов за 2020 год составил 261,1 млн рублей — это в 512 раз больше, чем средняя зарплата по России.

16 депутатов Госдумы РФ отчитались о домах в Испании, Италии, Великобритании, Болгарии, Латвии, Швейцарии, Франции и на Кипре.

К примеру, супруга депутата от партии «Единая Россия» Андрея Голушко владеет земельным участком и домом во Франции. Квартиры в Швейцарии и на Кипре у супруги депутата от «Справедливой России» Валерия Гартунга. Отличился депутат «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов, у которого в собственности целый хутор в Финляндии.

Жилой дом в Испании нашёлся и у жены депутата от партии «Единая Россия» Николая Валуева. Ещё в январе он признался, что дом в Европе обошёлся ему дешевле, чем во временно оккупированном Крыму.

«Я и сам хочу в старости приезжать на юг и греть кости − старик и море. Но на сегодня вопросы оформления земли, вопросы строительства в Крыму настолько ещё не урегулированы! И это стоит так дорого, что для меня вопрос пока не стоит. Мы поездили, посмотрели, у меня есть на примете места, которые нам понравились, но я понимаю, что, продав дом в Испании, я не смогу ничего подобного сделать в Крыму. Вот и все, поэтому буду отдыхать в Карелии с привычными мне комарами на рыбалке и охоте. И мечтать о Крыме − когда подешевеет», — рассказал Валуев.

Напомним, на днях российский миллиардер Олег Дерипаска проговорился, что в России 80 млн человек живёт за чертой бедности.

Реагируя на данные Росстата о том, что бедность в 2020 году упала до минимума с 2014-го, он заявил: «Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие „бравые“ отчёты о „победах“ над бедностью. Обидно только, что „победы“ эти в основном на бумаге происходят».

Тем временем российские власти предлагают россиянам немного потерпеть. Как заявила первый вице-премьер Татьяна Голикова, в правительстве Мишустина рассчитывают выполнить цель по двукратному снижению числа граждан, живущих за чертой бедности к 2030 году — через 10 лет.

Надеемся, не за счёт избыточной смертности, которая бьёт в России рекорды, Татьяна Алексеевна?..

И раз упомянули Татьяну Голикову и бедность, отметим, что доходы её семьи в 2020 году взлетели в пять раз — с 66,3 млн в 2019 году до 310 млн рублей. Голикова заняла третье место среди членов российского правительство по размеру семейного дохода.

Как говорится, блеск и нищета путинской России.

Источник: Международный курьер