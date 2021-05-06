В Испании задержан собственник карабина, из которого убили двух силовиков во время Евромайдана

06 мая 2021 | 10:44

Полиция Испании по запросу ГБР задержала участника событий на Майдане Дмитрия Липового из Харькова, который подозревается в убийстве двух сотрудников "Беркута". Об этом идет речь в материале главного редактора издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "ГБР и Печерский суд помогают Портнову расправляться с майдановцами".

По данным источников издания, по запросу Государственного бюро расследований задержан Дмитрий Липовой, харьковчанин, который 19 февраля 2014 года передал свой охотничий карабин "Сайга" и 60 патронов группе майдановцев, занявших здание консерватории - Зиновию Парасюку и Ивану Бубенчику, которые утром 20 февраля вели огонь по "Беркуту" и внутренним войскам.



"Осуждения этой группы добивается соратник Януковича Андрей Портнов, адвокатом которого был Олег Татаров, действующий заместитель главы Офиса Президента, - пишет Бутусов. - 31 марта 2020 года Печерский суд - карманный суд Портнова и Татарова - принял решение об аресте Липового. Решение это незаконное, поскольку прямо противоречит закону об амнистии участников протеста на Майдане. Однако Печерскому суду на закон как всегда наплевать. Также наплевать на закон оказалось и сотрудникам Государственного бюро расследований и Офиса Генпрокурора, которые оформили запрос на экстрадицию в Испанию, где в области Валенсия проживал Липовой", - говорится в материале.



Согласно релизу на сайте испанской полиции, Липовой разыскивается по подозрению в убийстве двух сотрудников милиции с помощью его карабина и патронов.



Задержание Липового произведено на основании получения в апреле 2021 года информации от правоохранительных органов Украины о местонахождении Липового.



Ранее сообщалось, что 5 мая испанская полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к убийству как минимум двух правоохранителей на Майдане в 2013 году. По версии следствия, он жил Барселоне, Мадриде и Валенсии, а в последнее время - в удаленном сельском доме близ Пусоля. Мужчину выследили при помощи специального устройства и задержали во время похода в кафе.