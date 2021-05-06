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В Испании задержан собственник карабина, из которого убили двух силовиков во время Евромайдана
06 мая 2021 | 10:44
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Полиция Испании по запросу ГБР задержала участника событий на Майдане Дмитрия Липового из Харькова, который подозревается в убийстве двух сотрудников "Беркута". Об этом идет речь в материале главного редактора издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "ГБР и Печерский суд помогают Портнову расправляться с майдановцами".
По данным источников издания, по запросу Государственного бюро расследований задержан Дмитрий Липовой, харьковчанин, который 19 февраля 2014 года передал свой охотничий карабин "Сайга" и 60 патронов группе майдановцев, занявших здание консерватории - Зиновию Парасюку и Ивану Бубенчику, которые утром 20 февраля вели огонь по "Беркуту" и внутренним войскам.
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