Кличко: «Моя борьба»

15 мая 2021 | 13:08 , Олег Ельцов. ТЕМА

Мэрская команда борется за независимость от воли киевлян и отдает город на четырехлетнее разграбление застройщикам.

В ответ на обыски в кабинетах и квартирах окружения мэра Киева Кличко контратакует: он заявил, что это политическое давление, связанное с инициативами, призванными усилить независимость городских властей от давления Банковой.

Оно, конечно, звучит красиво: демократия, независимость громад… Вот только пока мы наблюдаем стойкую независимость муниципальной власти Киева от киевлян. В городе творится тотальный беспредел в распределении земель, хаотической застройке, загаживании тротуаров и переходов дикими торговцами, вбухиванием бюджетных денег буквально в землю: «облагораживании» того, что находится в пристойном виде и игнорировании инфраструктуры в критическом состоянии.

Город превращается в парковку, застроенную будущими фавеллами – жить в красавце-Киеве уже нельзя. Дальше будет хуже. Громада ропщет, но власть, в которой засело мощное строительное лобби, игнорирует эти претензии. Доходит до противостояний. Так, активисты Харьковского массива не первый год бодаются с застройщиком, вознамерившимся превратить «легкие» наиболее густонаселенного района – «Экопарк Осокорки» в очередной жилмассив. Кличко сначала заявил, что скандальной стройки не будет, но вскоре забыл о своих словах. Теперь застройщик и инвесторы лоб в лоб столкнулись с экоактивистами и «Национальным корпусом». Там уже случались кровопролитные битвы и наверняка будут еще.

В другом конце города велосипедисты привезли на днях ломы и лопаты, чтобы разрушить парковку, построенную буквально на велодорожке. До этого все обращения к киевским властям оставались неуслышанными.

На Борщаговке торговый центр возвели вплотную с линией скоростного трамвая. Городские власти как в рот воды набрали: ни громких заявлений, ни судебных исков, ни санкций к застройщику.

На ул.Круглоуниверситетской, 14 застройщик, грубо нарушивший условия аренды участка вознамерился возвести высотку во дворе исторического здания в нескольких сотнях метров от ОП и в десятке метров от посольства Ирана. Жильцы ночуют на въезде во двор, чтобы не пускать строительную технику, а в это время «Горзеленстрой» вырубает зеленые насаждения на спортплощадке, которую собираются застроить. КГГА молча наблюдает.

Примеры можно продолжать. Но всем давно очевидно, что власти отдали город на разграбление торговцам и застройщикам. Удивительно, что только сейчас правоохранительные органы решились положить этому конец. Так о каком политическом давлении бормочет наш мэр? Он хочет больше независимости? От кого: от Банковой или от киевлян?..

Справедливости ради заметим: в Офисе Президента не замечено тех, кто активно вовлечен в загаживание нашего города многоэтажками на месте скверов, стадионов, бассейнов, детских площадок и исторических зданий. Зато «строителей» более чем достаточно в команде Кличко.

Вы желаете доказательств? Их не придется долго искать! Просто зайдите на сайт Киеврады и просмотрите результаты голосований, которые включают зеленый свет для возведения очередных многоэтажек.

Последнее состоялось аккурат в то время, когда прокуратура с полицией проводила обыски в офисах и на квартирах руководителей коммунальных служб. 13 мая Киевсовет принял «историческое» решение, на четыре года упростив жизнь строительной мафии. Депутаты утвердили решение, позволяющее застройщикам самостоятельно разработать 219 Детальных планов территории (ДПТ). "За" проголосовали 68 депутатов. Это означает, что еще четыре (!) года столица будет застраиваться бесконтрольно, без оглядки на генплан города – за откаты и в ущерб киевлянам – на детских площадках, на велодорожках, во дворах исторических зданий вырастут новые «свечки». Нет, не Кличко голосовал «за» это беспредельное решение. Но! Давайте посмотрим какие партии это поддержали.

За это решение выступило большинство депутатов от УДАРа, Европейской солидарности, депутаты ОПЗЖ и Батькивщины. "Против" выступили Голос и "Еднисть". Депутаты Слуги народа воздержались или не голосовали.

Так о каком «политическом давлении» с трибуны Киевсовета бормотал наш неудавшийся Шварценеггер? Или он не ведает. За что голосовали его однопартийцы? Пусть сначала заявит о выходе из партии, которую возглавляет, а потом рассказывает, что его кулаки ничего не крали.

Киевлянам же остается изучать результаты голосований и делать выводы – за кого голосовать на следующих выборах. И, хочется надеяться, что через три года список претендентов сократится стараниями прокуратуры и полиции, которые сегодня вычищают эти авгиевы конюшни. Мы лишь напомним: за строительный беспредел в Киеве 13 мая не голосовали фракции «Голоса» «Еднисти» и «Слуг народа».