Как СНБО борется с ворами и здравым смыслом

О.Е. Нельзя. СНБО — совещательный орган при президенте, и он никоим образом не устанавливает, не меняет законы. Я читал, что они запрещают въезд тем, кого посчитали ворами в законе, собираются счета арестовывать. На каком основании? Меняйте тогда иммиграционное законодательство, законы банковской деятельности. Но это повлечет грандиозные потери для имиджа страны, ведь все видят эту жутчайшую африканщину.

Это не первый случай, еще более идиотским было, наверное, решение о наложении санкций на украинских контрабандистов. У меня вопрос — статья о контрабанде есть в Уголовном кодексе? Есть. Почему президент собирается со своими консультантами в СНБО принимать какие-то решения, которые совершенно не согласуются ни с Конституцией, ни с законами, ни с демократическими процедурами? СНБО превратился практически в орган беспредела. Это какая то «революционная тройка», они решают, у кого деньги арестовать, кого не пустить куда-то, кого пустить.

В свежем решении СНБО власть ссылается на прошлогодний закон о борьбе с ворами в законе, но это ведь тоже чушь, ведь ввели воровское криминальное понятие как юридическую норму, что свидетельствует о полной некомпетентности людей, которые этим занимаются. Хотя есть и осужденный по этому закону , там просто бытовуха. Мужчина покупал лошадь, лошадь не понравилась, и он «наехал» на продавца этого животного. Но где тут вор в законе? Если это держатель «общака» — докажите, где «общак»? Более того, Геннадий Москаль в свое время эту процедуру тоже по беспределу делал, заставляя воров в законе на камеру говорить, что они воры в законе. Да, по понятиям после этого они лишаются такого статуса. Но воровские законы уже не столь сильны в коммерциализированном мире, в том числе уголовном, поэтому это все на руку коррумпированной правоохранительной системе.

О.Е. Безусловно, вор в законе не открывает счет в банке, где в предназначении указано «общак». Есть обязательства негласные, между коммерсантами, которым воровское сообщество оказывает услуги, а они за это платят. И они не воры, это совершенно не так делается. То есть, во власти дилетанты, которые занимаются тем, что идет во вред стране и во вред борьбе с преступностью.