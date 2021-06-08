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Только кэш
08 июня 2021 | 10:05 , Елена Лысенко
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Из-за санкций СНБО политики и бизнесмены снимают средства со счетов и отвозят их в "комнаты денег"
Крупные вкладчики украинских банков, которых относят к VIP-клиентам и в группу PEP (публичные лица), в апреле-мае активно снимали наличные со счетов или переводили их в криптовалюты. Об этом "Стране" неофициально сообщили банкиры. Данные о клиентах - секретная информация, поэтому ее можно получить только на правах анонимности.
PEP (politically exposed person) расшифровывается как "публичное должностное лицо" или "политически значимая персона". К этой категории относятся госслужащие на руководящих постах разного уровня: от премьер-министра до главы районной администрации. А также политики (включая руководящих работников партий) и начальство в госкомпаниях. За ними и их родными/близкими (связанными лицами) банки обязаны следить особенно пристально.
А к группе VIP-вкладчиков обычно относят бизнесменов с крупными вложениями или просто зажиточных украинцев.
Вкладчики из обеих групп сейчас активно обналичивают средства, что банкиры связывают с регулярным введением санкций Советом национальной безопасности и обороны в отношении разного рода лиц.
"Вкладчики такого масштаба часто имеют выходы на председателей правлений банков или зампредов, поэтому в личных беседах говорят об опасениях попасть под санкции. Кто-то уже знает, что его могут коснутся какие-то санкции или ограничения (обычно такую информацию узнают за неделю-две по своим каналам), а кто-то просто хочет подстраховаться и изымает деньги на всякий случай. Часто речь идет о миллионных суммах в долларах и гривне. Такой объем получают не в банкоматах, а в отделениях по предварительному заказу наличных, и за деньгами приезжают с охраной. Все четко организовано", - рассказал "Стране" председатель правления крупного банка.
По его оценке, большая часть таких вкладов - около 75-80% - сохраняется в инвалюте. Чаще всего в долларе и реже - в евро. Меньше средств размещено на гривневых счетах. Поэтому конвертаций средств перед снятием со счетов почти не происходит, и оно редко влияет на валютный рынок и курс гривны.
В то же время крупные украинские чиновники и бизнесмены все активнее интересуются покупками криптовалют. На первом месте по популярности стоит Bitcoin, за которым идут Ethereum и Ripple. Такие вложения дают возможность сохранить анонимность.
"Если Совет нацбезопасности и обороны введет санкции в отношении политика/бизнесмена, то он через Нацбанк надавит на банки, и те заблокируют его счета. А вот биткоин никто не найдет и не заблокирует. Поэтому люди стали все чаще вкладываться в виртуальные деньги. С одной стороны, это не классический банковской счет, а с другой, электронные валюты - уже признанные средства платежа. Ими можно рассчитаться, если потребуется, да еще и заработать на курсовой разнице, если они подорожают", - объяснил "Стране" интерес к криптовалютам зампред одного из банков.
Опрос финансистов показал такое среднее распределение средств, снимаемых с банковских счетов в связи с угрозой санкций:
5-10% вкладывается в криптовалюты;
"Комнаты денег" и комиссии
"О "комнатах денег" ходило много легенд, и я один раз побывал в такой. В очень большой по площади. Там не так, как многие представляют. Нет мешков с деньгами, и банкноты лопатой никто не загребает. Нет. Там очень много полок, и каждая помечена номером, никаких имен (учет ведется в другом месте). В основном наличные в банковских брикетах, плотно упакованных. Банкноту или пачку денег никак не вытащить. Да и не рискнет никто - никто не хочет своей жизнью рисковать. А вопрос стоит именно так", - рассказал зампред банка.
Он объяснил, что "комнаты денег" - это не единичное явление, а разветвленный бизнес с большим количеством зданий не только по Киеву, но и по стране в целом. Их сотни. Финансисты уверяют, что при Януковиче их было в 1,5-2 раза больше, но затем часть прикрыли. О них знают те, кто предоставляет охранные услуги, а также банкиры и крупные вкладчики.
"Дело поставлено очень профессионально: есть налаженные связи с некоторыми банками - как в Украине, так и за границей. Есть места, где можно завезти джип с долларами или евро и через несколько дней эта сумма будет зачислена человеку на его счет в оффшоре. Такая услуга стоит в среднем 3,5% суммы. Если говорить о хранении налички, то у всех расценки разные. Если суммы не очень большие (миллион-два), то могут брать около $1 тысячи в месяц, а если объем побольше - то могут и процентную комиссию установить. Все зависит от личных договоренностей", - уточнил председатель правления банка.
Посторонний, то есть человек с улицы, в "комнату денег" точно не попадет. Клиента должны знать, и за него должны поручиться другие клиенты либо партнеры.
Платят картами охранников и водителей
Банкиры рассказали, что у VIP-клиентов редко возникают проблемы со снятием средств с депозитов. Крупные вкладчики редко открывают депозиты на 12 месяцев, чаще всего это вложение на три месяца, которое регулярно перевкладывается на новый срок.
Впрочем, даже когда у толстосума блокируют счет, он обычно продолжает пользоваться картой. На этот раз чужой.
"Этим людям хочется иметь банковскую карту и платить ею, чтобы не таскаться с огромными суммами наличных. Поэтому распространенной практикой стало открытие карточных счетов на третьих лиц. Например, на водителей или охранников, причем на нескольких сразу. Им миллионы на счета не вложишь, иначе заинтересуется финмониторинг банка, но по 200-300 тысяч гривен вкладывать на карту можно, а затем пользоваться ею в повседневной жизни. Поскольку это не связанные лица (не родственники вкладчика), их счета не тронут. Их даже на работу оформляют на посторонние фирмы, хотя они работают на подсанкционную личность. Так что привязаться к санкциям и заблокировать счет не получится. Поэтому бизнесмен вкладывает туда свои деньги и пользуется ими. Свободно. Уже исторически так сложилось, что у нас в ресторанах или торговых точках никто не смотрит на имена, выбитые на банковских картах. Поэтому никто и не заметит, что VIP пользуется пластиком с чужим именем", - объяснил источник "Страны".
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