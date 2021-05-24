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Дмытро Ярош грозит силовикам силой из-за чеченцев

24 мая 2021 | 12:33

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Экс-депутат, экс-лидер общественного движения "Правый сектор" Дмитрий Ярош заявил, что для защиты чеченцев из добровольческого батальона имени шейха Мансура, которые воевали на Донбассе на стороне Украины и попали в санкционные списки СНБО, он будет готов "использовать силу". Об этом Ярош написал на своей странице в Facebook.


 

"Пришла информация, что в "санкционные списки СНБО" попали наши Братья по оружию из добровольческого батальона им. шейха Мансура ... Наши Братья-чеченцы. Прошу максимальной огласки об этом вопиющем факте!" - написал Ярош.

Также Ярош отметил, что надеется на государственную позицию Секретаря СНБО и офицеров и генералов СБУ и МВД.

"Предупреждаю власть: мы, наших собратьев-чеченцев, не отдадим на поругание врагу … Если для их защиты надо будет использовать силу - мы это сделаем ... Очень надеюсь на патриотическую, государственную позицию Секретаря СНБО и офицеров и генералов СБУ и МВД", - подчеркнул Ярош.

На своей странице в Facebook экс-депутат Борислав Береза опубликовал информацию о некоторых чеченцах, которых внесли в санкционный список СНБО.

"Вместе с правозащитниками изучали список тех лиц, которых приписали к ворам в законе и к руководителям ОПГ, и которые попали под санкции после решения СНБО и Зеленского. Так вот эти мрази внесли в список чеченцев воюющих на стороне Украины против российской агрессии. Внесли для того, чтоб выдать их России. Ведь в РФ их давно хочет заполучить ФСБ. А знаете, кто эти люди? Это например, командир чеченского батальона имени шейха Мансура под позывным Муслим Чеберлоевский. Он номер 632 в списке СНБО. А ещё Муслим Идрисов, начштаба батальйона им. Шейха Мансура, который занял номер 646 в санкцтонном списке Зеленского. И Салман Сайнароев, номер 650 в этом же списке. Есть в списке и другие бойцы-добровольцы, которых очень сильно хочет заполучить Кремль", - написал Береза.



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