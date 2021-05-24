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Политики из восьми стран потребовали запретить полеты над Белоруссией

24 мая 2021 | 13:28

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Председатели комитетов по иностранным делам в законодательных органах восьми стран потребовали запретить полеты над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair, в результате которого был задержан сооснователь и экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Заявление опубликовано пресс-службой председателя комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберта Менендеса.


Документ подписали политики из США, Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.

Председатели комитетов по иностранным делам призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование по поводу вынужденной посадки самолета в Минске.

«До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее», — говорится в заявлении.



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