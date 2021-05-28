Бизнес намекает: менты крышуют кражи грузов на автотрассах

Отсутствие реальной борьбы с криминалитетом на дорогах в итоге приводит к удорожанию продуктов питания, констатируют в ЕБА.

Европейская Бизнес Ассоциация обеспокоена растущим уровнем криминогенной ситуации на основных транзитных дорогах Украины и призывает Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел вмешаться в ситуацию с воровством средств защиты растений (СЗР) и семенного материала при импорте и внутренних перевозках.

Как отмечается в сообщении ассоциации, в течение последних восьми лет представители ее агрохимического комитета фиксируют рост числа краж СЗР и семян на дорогах во время перевозки.

Наиболее проблемной называется именно ситуация при импорте такой продукции, поскольку подавляющее большинство из зафиксированных случаев краж случались на автодороге КПП "Ягодин" — Ковель — Киев. Кроме того, проблемными являются автодороги Одесса — Киев и Николаев — Киев.

"Не может не беспокоить и системность и подготовленность таких краж. Так, очень часто кражи происходят прямо на ходу из грузовика в местах с низкой интенсивностью трафика. По сообщениям компаний, к грузовику цепляется специальная платформа, воры перебираются в прицеп и очень быстро перегружают один-два поддона наиболее ходовых продуктов", — заявляют в ЕБА.При внутренних перевозках наиболее проблемными являются участки дорог Полтава — Кропивницкий, Полтава — Киев, а также Днепр — Кропивницкий — Винница.

По заверениям ассоциации, такое положение дел очень беспокоит бизнес-сообщество, поскольку информация о перемещении груза, данные о грузовом транспорте и продукции могут быть получены, в том числе, и от представителей органов власти, проводивших осмотр при пересечении границы или имеющих доступ к государственным базам данных.

"Однако больше всего беспокойства вызывает тот факт, что очень часто представители правоохранительных органов отказывают в регистрации уголовных дел и то, что зарегистрированные уголовные дела фактически просто не расследуются", — говорится в сообщении.

Это приводит лишь к росту числа краж и удорожанию услуг страхования грузоперевозок и, собственно, самих услуг логистических компаний. Это, в свою очередь, приводит к росту цен на семена и СЗР и, в конечном итоге, на сами продукты питания.

При этом логистические компании, по данным ЕБА, отказываются обслуживать наиболее "критические" маршруты, что может приводить к недополучению СЗР и семян и невыполнению контрактных обязательств в регионах.

"Отсутствие же оригинальной и высококачественной продукции будет побуждать производителя покупать то, что есть в наличии: продукцию сомнительного качества и фальсификат", — указывают в ассоциации.

Кроме того, это ведет и к репутационным рискам для государства, поскольку отсутствие реальной борьбы с криминалитетом крайне негативно влияет на условия ведения бизнеса и инвестиционную привлекательность Украины в глазах украинского и международного бизнес-сообщества, отмечают в ЕБА.

В связи с этим ассоциация призывает правоохранительные органы к усилению борьбы с кражами на дорогах, особенно в сезон активного внесения СЗР и семян. ЕБА заверяет, что бизнес готов всячески содействовать работе государственных структур, чтобы улучшить ситуацию, и очень желает, чтобы у правоохранительных органов стремление установить порядок на дорогах было аналогичным.

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