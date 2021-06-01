Образовательно строительный зуд Президента 01 июня 2021 | 08:26 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в 6 мая Всемирный банк утвердил выделение Украине кредита в сумме 200 млн долларов на модернизацию вузов. А уже 31 мая стало известно, что вся эта сумма уйдет на строительство нового Президентского университета. И еще миллиард-другой непременно доплатим из госбюджета. Министр образования озвучил цифру в 7 млрд., но мы-то знаем, что никогда строительство не ограничивается суммой, определенной изначально.

Но, давайте радоваться: власти наконец обратили внимание на образование. Радости мешают несколько обстоятельств. Мучают вопросы, на которые не дал ответа ни министр, ни сам инициатор университетской стройки.



Какова причина основать новое учебное заведение, да еще в университетском статусе? Все мы помним горячку, с которой училища и институты превращали в университеты и академии. Что уж говорить о пресловутой Международной академии управления персоналом! Помогло это уровню подготовки кадров? Не очень... Квалификация выпускников вузов стабильно падает. Почему бы не направить средства на финансирование преподавательских кадров, научно-учебной базы, а не вбухивать миллиарды в капитальное строительство корпусов, кампусов и неких "офисов иностранных компаний".



Площадку под строительство выбрали в очень спорном месте – на территории ВДНХ – одном из немногих оставшихся нетронутых зеленых мест столицы, ставшим в последние годы чрезвычайно популярным среди горожан. Наверняка к этим зеленым гектарам, расположенным вблизи станций метро, давно присматриваются застройщики, превратившие Киев в тотальную парковку и скопление будущих многоэтажных фавел. Но на эту территорию просто так не завезешь строительную технику. А под маркой возведения нового университета вполне допустимо "освоить" десяток-другой гектаров девственной территории. И можно предсказать, что помимо кампусов и учебных корпусов тут будут и паркинги, и бизнес-центры, на что изначально намекает упоминание о загадочных офисах иностранных компаний. А если там вдруг окажутся не иностранные компании, что тогда? А если откроются рестораны и торговые точки, что с этим делать? Многочисленные примеры того, как на территориях учебных заведений вдруг выросли жилкомплексы и бизнес-центры не вселяют уверенности, что на этот раз будет иначе.



Но и это стерпим. Вот только университеты не появляются на ровном месте росчерком президентского пера. История прославленных университетов связана с существовавшими еще до их создания научными школами и кадрами – фундаментом знаний, на котором и возникают подобные заведения. Гуляю тли у нас неприкаянные научные светила, какие прорывы на их счету, где та элита. Что сформирует костяк университета? А куда отправятся будущие выпускники? Существует ли в стране дефицит дипломированных кадров, пустуют ли рабочие места для специалистов наивысшей квалификации? Да нет. Помнится, в период создания патрульной полиции министр Аваков хвалился грандиозным конкурсом претендентов, среди которых были люди с двумя и даже тремя (!) высшими образованиями. Внимание: в Украине человек с тремя дипломами устраивается служить патрульным полицейским, чтобы "винтить" пьяниц, бомжей и уличных хулиганов. Не самая квалифицированная работа, признаем откровенно. Можно предположить, что такие полицейские не смогли найти место в жизни, где востребованы их знания после окончания 1-2-3 вузов. Либо дипломы об окончании есть, а знаний нет. Думаю, оба допущения справедливы.



Так почему бы Президенту не качеством преподавания, не влить средства в уже существующие вузы, которые сегодня выживают благодаря коммерческой деятельности, а низкие зарплаты преподаватели компенсируют поборами? Но нет: только новое заведение, только в парковой зоне, только стройка с нуля!



А чем плохи корпуса и прочая матбаза КГУ, часть корпусов которого расположены буквально через трассу от ВДНХ? А почему бы не основать пару факультетов по дефицитным специальностям на базе КПИ? А десятки иных украинских вузов с похвальной "кредитной историей" чем плохи?...



Вероятно, у Владимира Зеленского существует некий комплекс несостоявшегося прораба. С первых дней президентства он стремится то свою Администрацию перевести в Украинский дом, то министерства отправить сначала на левый берег столицы, а потом и вовсе в иной регион. Настораживает победа формы над содержанием в голове украинского лидера...



Уже сегодня многие наблюдатели предсказывают новой инициативе Президента столь же бесславный конец, как и начинанию иного мечтателя с Банковой – Виктора Ющенко. Всем известно чем закончилась история со строительством "Больницы будущего": на ее месте сегодня частная клиника.



Увы, идея строительства университета с нуля – не единственная инициатива подобного рода, рожденная в кабинетах Офиса Президента и Кабмина. 19 мая правительство объявило о создании Института национальной гвардии на базе Киевского факультета Академии Нацгвардии, расположенной в Харькове. Это, как вы понимаете, дополнительное финансирование, дополнительные корпуса на недешевой столичной территории, дополнительные генеральские должности и водители персональных авто начальства. А еще полигоны, стрельбища, спортзалы... Как раньше-то без этого жили? Неужели в Нацгвардии служили напрочь не образованные люди? Нет, конечно! Ведь помимо харьковской Академии НГУ есть Харьковская и Киевская Академии МВД. Но нет: непременно нужен новый институт! А вы говорите, в стране не поддерживают науку и образование...



Если внимательно присмотреться к перечню украинских вузов, можно прийти к выводу, что мы – одна из самых образованных наций. И вот тому последний убедительный пример. Управление госохраны (то, что бережет наших президентов и прочих небожителей), штатная численность которого составляет 2694 человека (из них – 6 генералов), имеет собственный институт!



Одним словом: больше вузов – хороших и разных! Пока получаются только "разные". Но судя по образовательно-строительному зуду Президента, количество непременно перерастет в качество. А если не перерастет, создадим еще десяток университетов и академий!



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