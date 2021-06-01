В Украине начали сворачивать "коронавирусные" отделения в больницах: не хватает пациентов

Если пациента "выписывают" из ковидного отделения, хотя он еще не выздоровел, в Минздраве посоветовали обратиться с информацией о таком случае на горячую линию НСЗУ по телефону 16 77 или в контакт-центр министерства по номеру 0800 60 20 19.