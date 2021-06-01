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В Украине начали сворачивать "коронавирусные" отделения в больницах: не хватает пациентов
01 июня 2021 | 17:30
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Часть больниц в Украине начала закрывать отделения для пациентов с коронавирусом из-за уменьшения количества инфицированных.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Министерства здравоохранения.
Впрочем, в ведомстве отметили, что никого не должны выписывать», не долечив из-за закрытия ковидного отделения.
Больных пациентов должны долечить в нем или перевести в другую больницу.
"Если больница перестает оказывать стационарную помощь пациентам с COVID-19, местные власти должны позаботиться о том, чтобы эти пациенты могли завершить лечение в этом заведении или были переведены в другое", — подчеркнули в министерстве.
Если пациента "выписывают" из ковидного отделения, хотя он еще не выздоровел, в Минздраве посоветовали обратиться с информацией о таком случае на горячую линию НСЗУ по телефону 16 77 или в контакт-центр министерства по номеру 0800 60 20 19.
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