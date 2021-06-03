В ОРЛО собираются ввести смертную казнь

03 июня 2021 | 11:36

"Генеральная прокуратура ЛНР" предложила ввести смертную казнь за "преступления против мира и безопасности человечества". Об этом говорится на сайте "Генеральной прокуратуры" "ЛНР", передает российский "Интерфакс".

В "прокуратуре" заявили, что расследуют "применение запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида".

Во время следственных действий они якобы установили "вопиющие факты, свидетельствующие о бесчеловечности украинских карателей — участников так называемых добробатов и боевиков ВСУ.

"Наказание должно быть пропорциональным совершенному преступлению, и убийство мирных жителей Донбасса украинскими карателями не может быть оправдано ничем", — заявили боевики.

С ходатайством усилить ответственность "вплоть до высшей меры" так называемая генпрокуратура обратилась к "парламенту" и главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику.