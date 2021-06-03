|
В ОРЛО собираются ввести смертную казнь
03 июня 2021 | 11:36
распечатать комментарии [0] добавить в
"Генеральная прокуратура ЛНР" предложила ввести смертную казнь за "преступления против мира и безопасности человечества". Об этом говорится на сайте "Генеральной прокуратуры" "ЛНР", передает российский "Интерфакс".
В "прокуратуре" заявили, что расследуют "применение запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида".
Во время следственных действий они якобы установили "вопиющие факты, свидетельствующие о бесчеловечности украинских карателей — участников так называемых добробатов и боевиков ВСУ.
"Наказание должно быть пропорциональным совершенному преступлению, и убийство мирных жителей Донбасса украинскими карателями не может быть оправдано ничем", — заявили боевики.
С ходатайством усилить ответственность "вплоть до высшей меры" так называемая генпрокуратура обратилась к "парламенту" и главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику.
также читайте
[01.06.2021]
|
по теме
В школьном учебнике рассказывают о лечении магнитами
03. 06. 2021 | 11:34
Пока жестких рамок нет, в школьных учебниках продолжают находить антинаучные сведения. На этот раз ляп нашли в учебнике по природоведению для 5 класса. Там рассказывали о лечебных свойствах магнита.
Гарантирование депозитов физлиц хотят повысить до 600 тыс.грн
03. 06. 2021 | 11:31
После решения правительства от 14 апреля включить Ощадбанк в ФГВФЛ, 4 депутата Верховной Рады предлагают парламенту повысить сумму гарантирования депозитов населения в 3 раза до 600 тыс. гривен и разрешить Государственному Ощадному банку войти в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Германия закрыла небо для рейсов российских «Аэрофлота» и S7
03. 06. 2021 | 11:09
Российские чиновники продолжают повышать ставки в авиавойне с Европейским союзом, власти которого запретили своим авиакомпаниям полеты над территорией Белоруссии.
В Италии вышел на свободу легендарный киллер-пожизненник
02. 06. 2021 | 11:20
В Италии, 31 мая, после 25 лет за решеткой, досрочно вышел на свободу одиозный член сицилийской "Коза Ностра" Джованни Бруска по кличке Головорез. Сейчас ему уже 64 года.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»