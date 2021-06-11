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Киевсовет подписал приговор Пуще Водице
11 июня 2021 | 11:09
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Депутаты Киевского городского совета приняли в первом чтении проект Детального плана территории Минского массива, который предусматривает строительство жилья на месте бывших теплиц агрокомбината “Пуща-Водица”. За соответствующее решение проголосовали 66 депутатов.
Детальным планом территории в границах улиц Юрия Кондратюка, Михаила Майорова и западной стороны леса в Оболонском районе города Киева предлагается построить новый жилой микрорайон из 19 домов высотой до 26 этажей.
Согласно проекту, в новом микрорайоне появится 6 тысяч квартир.
Решение поддержали депутаты от “УДАРа” — 23 голоса, “Европейской солидарности” — 20 голосов “за”, 3 — “против”, “Батькивщины” — 12 “за” и ОПЗЖ — 11 “за”.
Против голосовали “Слуги народа”, “Еднисть” и “Голос”.
Под зданием Киевского городского совета киевляне протестовали против принятия ДПТ.
Официальный инвестор разработки ДПТ Минского массива — ООО “Датолит”, аффилированное с застройщиком “Столица групп” и его бенефициаром Владиславой Молчановой.
Между ООО “Датолит” и агрокомбинатом “Пуща-Водица” подписан инвестиционный договор, предусматривающий использование земель агрокомбината для жилищного строительства.
С 18 февраля должность генерального директора агрокомбината занимает Юрий Ионанов, который является школьным другом мэра Киева Виталия Кличко, а также бывшим руководителем благотворительной организации Klitschko Foundation (Фонд Кличко) и ООО “Северная инвестиционная группа” (конечный бенефициар — Владимир Кличко).
Вопрос принятия ДПТ Минского массива уже дважды выносился на сессию Киевсовета, но не был принят. 22 апреля депутаты голосовали за него по сути, но для принятия не хватило 4 голосов.
13 мая по предложению секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко депутаты проголосовали за снятие ДПТ с рассмотрения и направление его на фракции для детального изучения.
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