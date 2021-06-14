Тысяча долларов за вход и никаких шлепанцев: в Киеве работает премиум-казино

14 июня 2021 | 12:24 , Дмитрий Бунецкий

Корреспондент побывал в казино в центре Киева и выяснил, насколько стереотипы из кино об игорном бизнесе отвечают реальности.

Когда речь заходит о казино, в представлении обычного человека сразу возникают картины из кино: бесконечные ряды сверкающих игровых автоматов, ликующая толпа вокруг стола рулетки, капли пота стекают по напряженным лицам игроков в покер, блек джек или баккара. Дамы в вечерних платьях, мужчины в смокингах. Джеймс Бонд побеждает Ле Шиффра, Дэнни Оушен с командой планируют хитроумное ограбление, Дастин Хоффман рассчитывает шансы на победу.

Вооружившись всеми стереотипами, корреспондент Delo.ua побывал в проработавшем свой первый месяц киевском премиум-казино Billionaire, расположенном в отеле InterContinental Kyiv и выяснил, можно ли там узнать, который час, есть ли смысл считать карты и на какие услуги могут рассчитывать клиенты.

Стереотип 1: Смокинг и платье

Казино Billionaire — это 500 квадратных метров, поделенные на два общих и три приват-зала. Попасть туда можно с улицы — справа от центрального входа в гостиницу отдельная дверь, за которой встречает хостес и охрана. Можно спуститься на гостиничном лифте, там находится еще один вход в заведение.

Второе правило — выдерживать дресс-код. Конечно, никто не будет требовать от клиентов, которые пришли расслабиться, надевать фрак, повязывать бабочку, посещать салон красоты, чтобы сделать прическу. Но в спортивном костюме, шортах и вьетнамках не пускают. "Буквально только что к нам спустились двое гостей отеля, иностранцы. Один был в джинсах, кроссовках и тенниске, поэтому спокойно прошел дресс-код. Второй — в спортивных штанах, его попросили переодеться. Предпочтительный стиль казино — смарт-кэжуал и классика", — говорит хостес Ирина Мазур.

Третье правило — иметь с собой достаточную сумму денег. Рекомендованный размен для игроков, которые пришли сыграть в карточные игры или рулетку — $1000. Для клиентов, которые хотят попытать счастья на слот-машине (так правильно называют игровые автоматы) достаточно 10 тысяч гривен.

Стереотип 2: "Взболтать, но не смешивать"

Один из наиболее запоминающихся моментов фильма (и книги Яна Флеминга) "Казино "Рояль" — приготовление коктейля "Веспер", который услужливый официант подает Джеймсу Бонду бесплатно. "Сухой мартини. Стойте. Три части джина "Гордон", одна часть водки, пол части "Кина Лиллет". Хорошо все это взболтайте, пока не станет ледяным и потом добавьте тонкий ломтик лимонной цедры", — говорит Бонд.

Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

И вот она правда: за напитки в казино действительно платить не придется. "Бар для гостей казино бесплатный. Также предлагаем легкие закуски. Собственной кухни нет, но мы сотрудничаем с отелем", — рассказывает Ирина Мазур. — Если вы пришли вдвоем, допустим, вы играете, а ваша девушка поддерживает, она тоже может выбрать коктейли по вкусу — казино к этому относится лояльно".

Впрочем, это весьма логично, учитывая, что минимальная ставка на рулетке — $5, в покере — $50, а в одном из приват-залов, где установлен только покерный стол, есть фишки на 25 тысяч "условных единиц казино", которые эквивалентны доллару США.

Стереотип 3: Счастливые часов не замечают

Попав в казино, первым делом мы стали искать любые признаки часов. Нам показали зал слот-машин и рулеткой, зал со столами для карточных игр и рулеткой, один из приватных залов с рулеткой, столом для карточных игр и слот-машиной — и никаких признаков тикающих или иным образом указывающих время устройств. Ни на стенах, ни на руках у персонала. "Это негласное правило всех казино мира: без часов и без окон. Также у нас нет украшений на руках. Вне работы ты можешь выглядеть как угодно, на работе необходимо соблюдать правила", — говорит Ирина Мазур. Единственное исключение — обручальные кольца.

Впрочем, неудобства компенсируются неплохой зарплатой. Исходя из информации на сайтах поиска работы, хостес здесь зарабатывает минимум 22 тысячи грн. При этом, сотрудников обеспечивают одеждой — по словам Ирины, обувь и костюмы шили индивидуально под каждого человека. Также они получают трехразовое питание. Работодатель оплачивает такси в случае выхода на ночные смены. Есть медицинская страховка.

Стереотип 4: Под строгим надзором

В фильмах об ограблениях казино обязательно есть момент, где показывают комнату видеоконтроля. Там сидит едва не миллион охранников, а огромная видеостена показывает каждое движение крупье и игроков. В реальности все примерно так и есть: если вы взглянете на потолок, удивитесь количеству камер, обозревающих каждый уголок игровых залов. Всего в заведении их больше сотни. "Вы увидите камеры в каждом казино, это стандарты, принятые в том числе и в Евросоюзе. Максимально хорошо должны быть видны руки людей", — говорит Ирина.

Камеры следят как за игроками — чтобы избежать возможного шулерства — так и за сотрудниками, которые каким-то образом могут подыграть знакомому гостю. И позволяют быстро разбирать любые ситуации, от попытки незаконно обыграть казино до возможных эмоциональных срывов клиентов. Впрочем, пока все это не понадобилось ни разу.

"Даже если гость расстроился, к нему подойдет менеджер, хостес, руководство всегда на месте. У нас профессиональный персонал, хорошая атмосфера, сильная охрана. Поэтому критических ситуаций не бывает", — говорит Ирина. При этом, уточняет она, гостя могут занести в черный список за нарушение правил — это, все-таки, заведение премиального класса и другим гостям вряд ли понравится, если кто-то решит устроить разборки.

Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

Также клиент может написать заявление на самоограничение, если чувствует, что это необходимо. Это значит, что человек сознательно запрещает себе вход в казино. Здесь такое уже было: по словам директора по клиентскому сервису Андрея Пархоменко, такое заявление написал американец, имя которого не разглашается. Пока документ находится в распоряжении казино, позже, когда появится специальный госреестр, его передадут в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

Стереотип 5: Казино — это сверхприбыльно

Здесь стоит немного подсчитать. За первый месяц работы казино Billionaire посетили около тысячи клиентов, 60% из которых были иностранцами. За это время заведение заработало, по словам директора ООО "Биллионаре казино компани" Юрия Пилипенко, "6-7 млн грн".

При этом основная лицензия обошлась в 72 млн грн, 4,2 млн грн было потрачено на лицензию на четыре стола с рулеткой, 6,48 млн грн — на двенадцать столов без рулетки, и около 10 млн грн на 50 слот-автоматов.

Также есть ежемесячные затраты на содержание — это еще 7 млн грн, зарплаты 150 человек — 1,5 млн грн.

Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

Но и это не все. Казино вряд ли сможет считаться премиальным без милых маленьких мелочей: виски минимум 8-летней выдержки, коллекционные коньяки и бренди, эксклюзивные сигары, оригиналы картин на стенах, мягкие ковры, качественная отделка стен, приглушенное освещение, дорогое дерево и позолота везде, где она уместна. Японские фишки, бельгийские карты, американские шаффл-машины (они тасуют карты, что делает их подсчет — как в кино — бессмысленным). Итальянское оборудование. Один автомат стоит порядка $10 тысяч, стол — немного дешевле.

Кроме того, есть услуги, которые оказывают клиентам: бронирование столиков, экскурсии по городу и прочие вещи, которые могут вдруг понадобиться человеку, играющему по крупным ставкам. Также казино содержит небольшой автопарк — два седана и микроавтобус.

Это не считая выигрышей гостей, 82% которых были со слот-машин, 18% с рулетки и карточных игр. Все как в Лас-Вегасе, где автоматы приносят больше столов, в отличие от Макао, где ситуация ровно наоборот.

Впрочем, в планах — расширение. По словам Юрии Пилипенко, еще одно подобное заведение может появиться в отеле Mercure. Конечно, если удастся окупить инвестиции, чему, по словам менеджмента казино, мешают особенности украинского налогообложения. Если же внесут изменения в Налоговый кодекс, игорщики готовы даже вложиться в строительство новых гостиниц.

Delo.ua