Ровенчане родили антицыганскую петицию

14 июня 2021 | 12:34

На сайте Ровенского городского совета получила необходимое число голосов петиция с просьбой привлечь цыганское население к административной и уголовной ответственности.

Петицию составила местная жительница Елена Бондарь.

"Мелкие кражи, несоблюдение карантинных норм, препятствование работе заведений общественного питания и страх за свою безопасность уже стало обыденностью для ровенчан. Люди не имеют возможности спокойно отдохнуть в центре и даже постоять в заторе (потому что выбивают окна, требуя денег), а малолетние цыгане не имеют возможности на образование и хорошее будущее", - написала Е.Бондарь.