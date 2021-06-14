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Ровенчане родили антицыганскую петицию
14 июня 2021 | 12:34
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На сайте Ровенского городского совета получила необходимое число голосов петиция с просьбой привлечь цыганское население к административной и уголовной ответственности.
Петицию составила местная жительница Елена Бондарь.
"Мелкие кражи, несоблюдение карантинных норм, препятствование работе заведений общественного питания и страх за свою безопасность уже стало обыденностью для ровенчан. Люди не имеют возможности спокойно отдохнуть в центре и даже постоять в заторе (потому что выбивают окна, требуя денег), а малолетние цыгане не имеют возможности на образование и хорошее будущее", - написала Е.Бондарь.
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