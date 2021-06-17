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Экс-прокурор среди ночи подписывал по пьянке контракт государственной важности

17 июня 2021 | 12:44

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Бывший прокурор Голосеевского района, бывший специалист Военной прокуратуры Сергей Морозюк пьяным гонял на Мерседесе по Киеву. Об этом сообщает «Главком».


Столичные патрульные в 2:45 остановили автомобиль Mercedes, которым управлял Морозюк, за несоблюдение правил дорожного движения.


Кроме водителя, в машине находилась женщина, но после остановки патрульными она скрылась с места происшествия.

«Фрау тихонечко убежала, а вот господин Сергей устроил настоящее представление: не имея свидетельства о регистрации на ТС, он начал обвинять патрульных в краже документа, потом вообще придумал какую-то чушь  о том, что у него через 15 минут должна состояться чрезвычайно важная для государства встреча, где должны быть подписаны какие-то документы на миллионы долларов (в 02:45 ночи, если что). Чуть позже Сергей начал говорить, что патрульные понесут уголовное наказание за его остановку, а еще позже - что вообще не он ехал за рулем», - говорится в сообщении.

Учитывая поведение водителя и запах алкоголя от Морозюка, патрульные предложили ему пройти тест на состояние опьянения, но тот отказался, мотивируя свой отказ эпидемией Covid-19.

Патрульные составили на Морозюка административные материалы по ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции», автомобиль нарушителя перемещен на штрафплощадку.



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