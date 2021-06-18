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В Москве американцу дали 4 года строгого режима

18 июня 2021 | 08:55

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В Москве гражданина США Джина Мирона Спектора приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Такое решение вынес Останкинский районный суд столицы, сообщили РБК в пресс-службе суда.


Американец признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Помимо тюремного заключения Спектор оштрафован на 14,1 млн руб. (в размере трехкратной суммы взятки).

 РБК



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фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Это не то, что вы подумали. Пакистан. Участник религиозного фестиваля в Карачи испрашивает у крокодила благословения для своего пятимесячного сына. Принадлежащие к этнической группе шииди являются потомками африканских рабов и солдат из пакистанских провинций Белуджистан и Синд. Каждый год они устраивают в Карачи праздник под названием «Шииди Мела», где возносят хвалу священным крокодилам, живущим в специальном пруду, откармливая их в течение четырех дней свежим мясом. У шииди существует поверье, что крокодил за каждый кусок мяса должен выполнить загаданное желание.

   
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