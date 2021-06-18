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В Москве американцу дали 4 года строгого режима
18 июня 2021 | 08:55
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В Москве гражданина США Джина Мирона Спектора приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Такое решение вынес Останкинский районный суд столицы, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Американец признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Помимо тюремного заключения Спектор оштрафован на 14,1 млн руб. (в размере трехкратной суммы взятки).
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