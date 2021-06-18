|
В Москве задержан опподепутат за нарко
18 июня 2021 | 08:55
распечатать комментарии [0] добавить в
В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Максима Резника. Парламентария заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в городском управлении Следственного комитета.
Ранее стало известно, что в квартире матери, а также на даче депутата, который представляет в парламенте Партию роста, прошли обыски. Следственные действия в загородном доме депутата проходили по делу о наркотиках, по которому в марте был арестован дальний родственник супруги Резника Иван Дорофеев.
Как писала «Фонтанка», 9 марта Резник заехал домой к Дорофееву, с его слов, по семейным вопросам — обсудить пожар на даче и предстоящую операцию отчима. На выходе из квартиры он столкнулся с силовиками в масках. Они попросили его вернуться, объяснив, что намерены провести обыск. В кладовке были обнаружены растения, похожие на сырье для наркотика. Следствие заинтересовалось также банками из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденными в квартире. Депутата трижды вызывали на допрос, чтобы узнать о банках — конфеты Резник, по его словам, принес в квартиру по просьбе Дорофеева. По этому делу депутат проходил в качестве свидетеля.
также читайте
[18.06.2021]
[18.06.2021]
[18.06.2021]
|
по теме
Новинский решил прикупить канал "Наш"
18. 06. 2021 | 14:40
Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что уже больше года обсуждает возможную покупку телевизионного канала "Наш", принадлежащего экс-нардепу от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву. Об этом Новинский заявил журналистам "Схем".
В Ялте после засухи - потоп
18. 06. 2021 | 14:24
Сегодня в городе за 6 часов выпала двухмесячная норма осадков.
И.О. главы Конституционного суда задекларировал храм
18. 06. 2021 | 13:59
Исполняющий обязанности главы Конституционного Суда Сергей Головатый, который за 2020 год задекларировал храм Украинской православной церкви Киевского патриархата, получил 349 119 гривен заработной платы за май.
Парашютиста, который спустился на поле во время матча Германия – Франция едва не растреляли
18. 06. 2021 | 13:51
Парашютиста, который приземлился на газон Альянц-Арены непосредственно перед матчем между сборными Германии и Франции, могли застрелить как террориста, но снайпер в последний момент решил не стрелять из-за надписи "Гринпис" на парашюте. Об этом пишет издание Bild.
Нефтегаз отрицает новость о повышении цены газа на 50%. СМИ Украины разнесли фейк
18. 06. 2021 | 13:45
Все клиенты "Нафтогаз Украины" по умолчанию обслуживаются по годовому тарифному плану, то есть по цене 7,96 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения. А повышение цены газа для клиентов компании – фейк. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»