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В Москве задержан опподепутат за нарко

18 июня 2021 | 08:55

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В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Максима Резника. Парламентария заподозрили в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в городском управлении Следственного комитета.


Ранее стало известно, что в квартире матери, а также на даче депутата, который представляет в парламенте Партию роста, прошли обыски. Следственные действия в загородном доме депутата проходили по делу о наркотиках, по которому в марте был арестован дальний родственник супруги Резника Иван Дорофеев.

Как писала «Фонтанка», 9 марта Резник заехал домой к Дорофееву, с его слов, по семейным вопросам — обсудить пожар на даче и предстоящую операцию отчима. На выходе из квартиры он столкнулся с силовиками в масках. Они попросили его вернуться, объяснив, что намерены провести обыск. В кладовке были обнаружены растения, похожие на сырье для наркотика. Следствие заинтересовалось также банками из-под жевательной резинки с наркотическими веществами, найденными в квартире. Депутата трижды вызывали на допрос, чтобы узнать о банках — конфеты Резник, по его словам, принес в квартиру по просьбе Дорофеева. По этому делу депутат проходил в качестве свидетеля.

 РБК



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