ТЕМА

Русский попсовик Моргенштерн решил посуиться с СБУ

18 июня 2021 | 13:15

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Иск поступил в Окружной админсуд Киева. Сообщается, что сейчас суд решает, открывать ли производство по этому админиску.


Моргенштерн просит ОАСК признать противоправными действия СБУ, которая подготовила документы и обратилась в Минкульт для внесения гражданина РФ Алишера Валеева (сценическое имя MORGENSHERN) в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Также он просит признать противоправным и отменить приказ МКИП от апреля 2021 года, которым его внесли в соответствующий перечень. Кроме того, Моргенштерн просит суд истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезжать в Украину.



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