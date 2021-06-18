Русский попсовик Моргенштерн решил посуиться с СБУ

18 июня 2021 | 13:15

Иск поступил в Окружной админсуд Киева. Сообщается, что сейчас суд решает, открывать ли производство по этому админиску.

Моргенштерн просит ОАСК признать противоправными действия СБУ, которая подготовила документы и обратилась в Минкульт для внесения гражданина РФ Алишера Валеева (сценическое имя MORGENSHERN) в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Также он просит признать противоправным и отменить приказ МКИП от апреля 2021 года, которым его внесли в соответствующий перечень. Кроме того, Моргенштерн просит суд истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезжать в Украину.