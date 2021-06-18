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Парашютиста, который спустился на поле во время матча Германия – Франция едва не растреляли

18 июня 2021 | 13:51

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Парашютиста, который приземлился на газон Альянц-Арены непосредственно перед матчем между сборными Германии и Франции, могли застрелить как террориста, но снайпер в последний момент решил не стрелять из-за надписи "Гринпис" на парашюте. Об этом пишет издание Bild.


"На время проведения Евро-2020 был установлен полный запрет на полеты над "Альянц Ареной". Я полагаю, что "Гринпис" знает об этом. Снайперы не стали вмешиваться из-за слова "Гринпис" на парашюте. Если бы полиция пришла к выводу о том, что это террористическая атака, то тогда пришлось заплатить за эту акцию жизнью", – заявил член Бундестага Йоахим Херрманн.

Он заявил, что осуждает такие действия Гринписа и называет их безответственными. По его мнению, такие поступки не имеют связи с защитой окружающей среды.



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