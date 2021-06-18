Парашютиста, который спустился на поле во время матча Германия – Франция едва не растреляли

"На время проведения Евро-2020 был установлен полный запрет на полеты над "Альянц Ареной". Я полагаю, что "Гринпис" знает об этом. Снайперы не стали вмешиваться из-за слова "Гринпис" на парашюте. Если бы полиция пришла к выводу о том, что это террористическая атака, то тогда пришлось заплатить за эту акцию жизнью", – заявил член Бундестага Йоахим Херрманн.