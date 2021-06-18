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И.О. главы Конституционного суда задекларировал храм

18 июня 2021 | 13:59

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Исполняющий обязанности главы Конституционного Суда Сергей Головатый, который за 2020 год задекларировал храм Украинской православной церкви Киевского патриархата, получил 349 119 гривен заработной платы за май.


Об этом говорится в ответе КС на запрос Українських Новин. Зарплата указана с учетом начисленных налогов и сборов.

Как сообщали Українськi Новини, Головатый задекларировал храм УПЦ КП, 2 дома, 2 квартиры, 5 земучастков и 3,2 млн гривен дохода за 2020 год.



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