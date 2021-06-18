И.О. главы Конституционного суда задекларировал храм

УНН. 49 воспитанников Куряжской воспитательной колонии имени А.С.Макаренко получили аттестаты о среднем образовании. Всего в школе учится 154 воспитанника.

Как сообщали Українськi Новини, Головатый задекларировал храм УПЦ КП, 2 дома, 2 квартиры, 5 земучастков и 3,2 млн гривен дохода за 2020 год.

Об этом говорится в ответе КС на запрос Українських Новин. Зарплата указана с учетом начисленных налогов и сборов.

Исполняющий обязанности главы Конституционного Суда Сергей Головатый, который за 2020 год задекларировал храм Украинской православной церкви Киевского патриархата, получил 349 119 гривен заработной платы за май.