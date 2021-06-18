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Новинский решил прикупить канал "Наш"
18 июня 2021 | 14:40
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Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что уже больше года обсуждает возможную покупку телевизионного канала "Наш", принадлежащего экс-нардепу от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву. Об этом Новинский заявил журналистам "Схем".
"Разговоры такие идут давно, уже больше, наверное, чем год, о том, чтобы можно было каким-то образом участвовать в акционерном капитале этого телеканала. Но пока еще результатов нет. Как только сделка состоится, об этом все узнают. Я сделаю это публично", - сказал Вадим Новинский.
"На рынке уже давно ходят разговоры, что Новинский финансирует телеканал "Наш". Но юридически его по-прежнему контролирует экс-нардеп Мураев, который возглавляет партию "Наши" (ей социологи дают около 3-4%).
Отметим также, что после закрытия трех оппозиционных телеканалов, "Наш" серьезно нарастил аудиторию.
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