Новинский решил прикупить канал "Наш"

18 июня 2021 | 14:40

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что уже больше года обсуждает возможную покупку телевизионного канала "Наш", принадлежащего экс-нардепу от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву. Об этом Новинский заявил журналистам "Схем".

"Разговоры такие идут давно, уже больше, наверное, чем год, о том, чтобы можно было каким-то образом участвовать в акционерном капитале этого телеканала. Но пока еще результатов нет. Как только сделка состоится, об этом все узнают. Я сделаю это публично", - сказал Вадим Новинский.

"На рынке уже давно ходят разговоры, что Новинский финансирует телеканал "Наш". Но юридически его по-прежнему контролирует экс-нардеп Мураев, который возглавляет партию "Наши" (ей социологи дают около 3-4%).

Отметим также, что после закрытия трех оппозиционных телеканалов, "Наш" серьезно нарастил аудиторию.