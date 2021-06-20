Франківчанка визнала, що відфотошопила своє фото на Евересті

20 июня 2021 | 08:53

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"Вершина підсунута", – Христина Мохнацька зізналася, що відфотошопила фото з Евересту.

У дезінформації про правила зарахування сходження на вершину альпіністка звинуватила гіда. Івано-франківська альпіністка Христина Мохнацька розповіла, як здійснювала підйом на Еверест та чому виник скандал через її сходження на вершину. У четвер, 17 червня, на прес-конференції в Івано-Франківську Христина Мохнацька заявила, що попри все пишається собою, а в неправдивій інформації про підйом звинуватила гіда, який піднімався разом з нею. Христина Мохнацька розповіла, що про свій підйом на Еверест повідомила через те, що це їй підтвердив гід. Але зізналась, що справді не дійшла 15 метрів. «Коли ми обговорили всі нюанси сходження, нам головний шерп розказував правила. Шо можна не дійти до вершини 15-20 метрів і можуть зарахувати», – пояснила альпіністка. Також підтвердила, що фото з її підйому, яке вона опублікувала у Facebook, було підроблене у «фотошопі». «Фото моє, зроблене на GoPro. Вершина була ззаду підсунута, я на ній не була», – сказала Христина Мохнацька. Нагадаємо, що раніше Христину Мохнацьку публічно звинуватили у брехні про підйом на вершину Евереста. Спочатку вона відкидала ці звинувачення, але 4 червня визнала, що не змогла піднятися на Еверест, а спустилася за 15 метрів до вершини через те, що одному з гідів стало погано.



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